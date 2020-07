Hamilton Alonso visszatéréséről: "Már hogy ne örülnék neki?"

Szerda délután óta szinte mástól nem hangos a spielbergi paddock, hogy Fernando Alonso két év kihagyást követően visszatér a Forma-1-be a Renault színeiben, és egyelőre mindenki annak adott hangot, hogy örülnek ennek a fejleménynek. Amikor Lewis Hamiltont arról kérdezték, magán mennyire veszi észre az idő múlását ennek tükrében, így válaszolt:

„A kornak szerintem vannak előnyei és hátrányai is. Szerintem a tapasztalat igenis számít, és ha az ember olyan csapattal dolgozik, mint a Renault, akik mindent megtesznek, hogy fejlesszék az autójukat – jó, mondjuk minden istálló így tesz – a tapasztalat sokat segíthet a helyes irányba kerülni.”

„Nem tudom, milyen negyvenévesnek lenni, szóval nem tudom mennyire megterhelő fizikailag. Speciel Michael amikor negyvenévesen a Mercedesbe jött, remek formában volt és kétségem sincs afelől, hogy Fernandóval is így lesz, nekem meg még olyan szempontból is jó lesz, hogy a második helyett a harmadik legöregebb leszek a mezőnyben.”

A két versenyzőtől ezután azt kérdezték meg, hogy konkrétan örülnek-e Fernando Alonso érkezésének:

„Már hogy ne örülnék neki? Szerintem minél több csúcspilóta van itt, annál jobb a sportágnak. Igazából nem beszéltem vele, szóval nem tudom, mi szél hozta újra itt, de gratulálok neki.” – válaszolta a hatszoros világbajnok Hamilton.

„Természetesen nagy öröm újra látni őt.” – fogalmazott Bottas – „Nyert már pár bajnokságot és igen nagy név a sorozatban. Magyarán, ahogy Lewis mondta, jó, ha a világ legjobb pilótái vannak itt, szóval én is szívesen várom.”

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in the press conference

Fotó készítője: FIA Pool