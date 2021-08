Hamilton: Alonso pokolivá tette a versenyemet

Lewis Hamilton elképesztő tempót diktált a 2021-es Magyar Nagydíjon a Mercedes taktikai bakija után, aminek köszönhetően visszaesett a mezőny végére, de végül így is felért a dobogóra.

Volt, amikor egy körön 3 másodpercet is hozott a futamot vezető Esteban Oconon a második kiállása után a frissebb gumikkal, de miután Fernando Alonsót csak azután tudta megelőzni, hogy a spanyol elfékezte az első kanyart, már nem maradt ideje arra, hogy elkapja az élen haladó párost.

Még több F1 hír: Latifi: ilyen rajtja talán csak egyszer van valakinek a karrierje során

A csapatrádión még kicsit panaszkodott Hamilton, hogy a spanyol túl keményen védekezett, mivel szerinte veszélyes volt, ahogyan Alonso a 4-es kanyar felé menet kiterelte a pálya szélére, Alonso maga is megjegyezte, hogy Hamilton mindig panaszkodik az ilyen esetekben, de a hétszeres világbajnok is elismerte, hogy jó csatát vívtak, ami alatt végig fair volt Alonso.

„Fernando pokolivá tette a versenyemet!” – nyilatkozta Hamilton az FIA vasárnapi sajtótájékoztatóján, ahová csak a csapatorvosi látogatása után ült be. „Fantasztikus versenyzés volt, legalább egyszer a határon voltunk, de remek versenyzés volt.”

„Most, hogy visszatekintek erre, csodás volt, tényleg. Bárcsak könnyebben követhetnénk a másikat, és izgatottan várom már, hogy milyenek lesznek az autók jövőre.”

„Nehéz előzni ezen a pályán, és különösen az utolsó szektorban nehéz követni a másikat, de remek kerék a kerék elleni csaták voltak. Egyszer pedig tényleg összekoccantak a kerekeink.”

„Egy kétszeres világbajnoknál nehezen találhatsz ellenfelet, de fair volt, még akkor is, ha szerintem ma egy kicsit túl is ment a határon” – mondta Hamilton, amire Ocon viccesen megjegyezte, hogy ez kellett ahhoz, hogy előtte maradhasson, amire Hamilton úgy válaszolt, hogy „tudom, én is ezt tettem volna a csapatomért.”