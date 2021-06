Hamilton állta útját Sainz ötödik helyének

Sainz a 12. helyről várhatta a lámpák kialvását Spielbergben, miután szombaton nem tudott bejutni a Q3-ba sem a Ferrarival. Most azonban úgy tűnik, hogy nem volt probléma számára a rosszabb rajtpozíció, mivel a versenyen értékes pontokat tudtak szerezni.

Míg egy hete Franciaországban csak hátrafelé meneteltek a mezőnyben, most előrébb tudták verekedni magukat. Az eredménnyel elégedett is volt. „Nagyon boldog vagyok. Remek nap volt ez az irodában. Erős első etapot futottunk a közepesen, szinte a teljes középmezőnynek mögévágtunk.”

„Utána azonban jött egy fura helyzet. A friss keményeken voltam, Lando volt előttem, és tudtam, hogy el tudom kapni, ha tiszta előttem a levegő, de utána hirtelen Lewis mögött találtam magam.”

„5-10 körig nem tudtam, hogy pontosan mit kéne tennem. Aztán láttam, hogy Lewis küszködni kezd a gumikkal, ezért vissza kellett vegyem a köröm. Mire ez sikerült viszont, Norris már túl messze volt. Legalább azért egy jót harcoltunk. Biztosan jó móka lett volna elkapni Landót az utolsó körökben” – mondta nevetve Sainz korábbi csapattársával kapcsolatban.

Saját elmondása szerint frusztráló volt a helyzet, mert elkaphatták volna Norrist, ha nem ragad be az egyre lassuló Hamilton mögé. A Mercedes azonban rendesen viselkedett velük, és lényegében elengedték Sainzot, hadd menjen, de ekkor már túl késő volt, mert a ferraris túl sok időt bukott ahhoz, hogy elérje az ötödik helyet.

A kisebb csalódás ellenére azért Sainz szerint ez most egy jó visszavágás volt a francia teljesítményért. „Az autó a versenytempó tekintetében most a legjobb volt a középmezőnyben. Néha olyan gyorsak voltunk, mint Perez a Red Bullban. Ez tehát egy igazán pozitív nap volt az istállónak.”

„Csak kár érte, hogy nem tudtuk elvenni azt az utolsó két pontot a McLarentől és Landótól.” Most annak is örülhetnek, hogy nem voltak gondjaik a gumikkal. Ez azonban nem biztos, hogy a következő futamon is így lesz, hiszen a Pirelli lágyabb keverékeket hoz az Osztrák Nagydíjra.

„Úgy hoztuk le ezt a futamot ahogyan akartuk, és nem szenvedtük az abroncsokkal sem. Azt viszont ki kell derítenünk, hogy mi történt az időmérőn, mert furcsa, hogy erősebbek voltunk a versenyen. Általában nem így szokott lenni” – zárta a 12. helyről végül a 6. helyen végző pilóta.

