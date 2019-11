Hamilton alig hiszi el, hogy hatszoros F1-es világbajnok

Gyakorlatilag már a nyári szünet előtt biztos volt Lewis Hamilton hatodik világbajnoki címe a Forma-1-ben, de matematikailag csak most dőlt el a bajnokság, nem sokkal azután, hogy a Mercedes is bebiztosította a következő trófeáját, ami szintén a hatodik ilyen eredményük. A brit már Juan Manuel Fangio előtt van az örökranglistán, és csupán 1 címre Michael Schumachertől. Vajon most hogy érzi magát, amikor ilyen nevek között találja magát, valamint hamarosan minden idők legsikeresebb versenyzője lehet?

„Őszintén? Nem tudom... Nem igazán tudom az okát. Hogyan kellene most éreznem, tudja valaki? Emlékszem, amikor a sportot még fiatalabbként néztem, felébredtem, lementem a földszintre, és a mostohaédesanyám, Linda késíztett nekem egy baconös szendvicset, majd együtt ültem az édesapámmal és néztük a nagydíjakat.”

„Furcsa nézni és látni valakit a tévében, aki hasonlóan nagyszerű dolgokat csinál, mint amit Sennában vagy Michaelben láttam. Igen szürreális azt gondolni, hogy ez az utazás, az én életem, ami a hatodik világbajnoki címemhez vezetett, de nem igazán tudom, hogy hogyan kellene éreznem magam”

Hamilton családja is ott volt az Amerikai Nagydíjon, hogy együtt ünnepeljék meg a nagy pillanatot. „Itt van a családom, miközben a felhők között érzem magam. Nem emlékszem, hogy legutóbb mikor voltak így ők együtt. Nem hiszem, hogy korábban lett volna ilyen egy olyan nagydíjon, amikor világbajnokságot nyertem.”

„Ez egy olyan tapasztalat, ami során megosztom az emberekkel mindezt, akik fontosak számomra, és mindent feláldoztak nekem azért, hogy megkaphassam a mai életemet. Nagyon büszke voltam, amikor mosolyogni láttam őket.” - tette hozzá Hamilton, aki azonban csak a szezon után fog elgondolkozni azon, hogy valójában mit is ért el. A terve az, hogy a kutyáival lesz, csak felteszi a lábait, majd szép lassan visszagondol erre a nagyszerű évre.

A következő videós anyagban virtuálisan járhatjuk be az austini versenypályát, mely 2012-ben mutatkozhatott be a Forma-1-ben. Egy hajtósabb kör a Williams autójával.