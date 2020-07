Hamilton alatt még esőben is rendkívül stabil volt a Mercedes? Emiatt sem volt esélye Verstappennek?

Általánosságban elmondható, hogy Max Verstappennek rendre többet kell kockáztatnia a Red Bull-Hondával, mivel Lewis Hamilton alatt egy gyorsabb, versenyképesebb autó dolgozik. Ez pedig több hibát is szülhet a holland neve mellett, mint a brit esetében.

Még több F1 hír: Horner: A stratégián és a versenytempón fog múlni minden

Verstappen semmit sem bízhat a véletlenre, mert idén kevesebb verseny lesz a Forma-1-ben, és az évadnyitón rögtön nullázott egy technikai hiba miatt. Akár a győzelemért is mehetett volna, de most itt az újabb lehetőség, szintén a Red Bull Ringen.

A szombati időmérő edzés az utóbbi évek legizgalmasabb eseményét hozta az esőben. Végül Lewis Hamilton lett a befutó egy földöntúli körrel, 1.2 másodpercet adván Verstappennek a második helyen. A különbség sokkal kisebb is lehetett volna, ha a végén nem hibázik a Red Bull versenyzője.

A rajongók mellett a szakértőknek is nagyon tetszett, amit láttak, mert egy pillanatig sem volt biztos, hogy mi lesz a végeredmény. Végig lüktető és kiszámíthatatlan volt az időmérő. A futam szintén izgalmasnak ígérkezik.

„Ez egy nagyszerű kvalifikációs esemény volt Hamilton számára, de az autója nagyon jó.” - mondta Jacques Villeneuve a Sky Sports F1-nek. „Verstappen tett egy újabb kísérletet arra vonatkozólag, hogy elkapja őt, de láthatták, hogy küszködött az RB16 kontroll alatt tartásával.” - idézte a GP Blog a kanadai-francia világbajnokot.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Lewisnak alig volt szükség korrekciója, hogy kontroll alatt tartsa az autóját, ami azt jelenti, hogy a Mercedes nagyon erős.” - fogalmazott Villeneuve, aki szerint az autó hatalmas különbséget jelent ilyen esős körülmények között.

„Mindig azt mondják, hogy a versenyző adja a különbséget az esőben. Azt gondolom, hogy még mindig az autónak van a legnagyobb hatása, szakadó esőben is.” - folytatta a Williams legutóbbi bajnoka, hozzátéve, hogy szerinte Verstappen mindent megtett, amit csak lehetett.

Villeneuve örömmel nézte, ahogy Verstappen a siker érdekében mindent egy lapra tett fel, mindent beleadott, és mindent megtett azért, hogy javítson „És mindent megpróbált kihozni az autójából.” - zárta le Jacques.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Valtteri Bottas is egy ugyanilyen Mercedesben ült, de a finn sem tudta megközelíteni a csapattársát. Sőt, még Carlos Sainz Jr. is előtte fejezte be az időmérőt a McLarennel.

Hamilton olyasvalamit tett le az asztalra, amit senki más nem tudott

Ajánlott videó: