Hamilton akár hetedik bajnoki címéről is lemondana, ha az segítene a rasszizmus elleni harcban

Hamilton arról beszélt, küldetésének érzi, hogy egy befogadóbb Forma-1-et teremtsen, ami mindenki számára egyenlő feltételeket biztosít.

„Manapság a média hihetetlen fegyver a kezünkben, általa valódi változásokat érhetünk el.” – mondta Hamilton a sport fejlődéséről.

„Ha nem erre törekednék, úgy érezném ’jó ez a sok bajnoki cím, de valójában mit érek velük?’ Miután abbahagyod a versenyzést Isten tudja hány világbajnoki címmel, mit számítanak onnantól kezdve? Semmit.”

„Az igazán fontos az, hogy mihez kezdesz a sikereiddel. Általuk olyan üzeneteket közvetíthetsz, melyeknek valódi tartalma van. Úgy érzem, amikor nem nyerek, cserben hagyom az embereket, a családomat és a szurkolóimat.” – beszélt motivációjáról Hamilton.

„Közben persze élvezhetjük azt, amit csinálunk, ünnepelhetjük a győzelmeket. Emellett viszont versenyzőként lehetőségünk van értékeket közvetíteni, én pedig erre törekszem.”

A hatszoros világbajnok kétségkívül kemény fába vágta a fejszéjét. Miközben ügyét elsősorban a közösségi média felületein igyekszik népszerűsíteni, sokan azzal támadják, hogy sportoló létére politikusként viselkedik, holott a versenyzésre kellene koncentrálnia.

Hamilton így vélekedik az őt érő kritikákról: „Sosem figyelek rájuk. Nem fogok semmit abbahagyni csak azért, mert mások azt mondják. Másokat is erre biztatok: ne engedjétek, hogy mások mondják meg, mit tegyetek.”

„Ha tavaly visszavonulok, talán semmi sem változott volna. Nem vagyok benne biztos, de úgy érzem, néhányaknak sikerült felnyitni a szemét. A folyamat lassan zajlik, sokan a csapatok közül továbbra is a háttérben maradnak, és nem vállalnak felelősséget. Továbbra is sok ember szorul segítségre, aminek meg kell találnunk a módját.” – tűzte ki a célt a brit.

Carlos Sainz Jr., McLaren, Charles Leclerc, Ferrari, Daniil Kvyat, AlphaTauri, Nicholas Latifi, Williams Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, and Sebastian Vettel, Ferrari, stand and kneel in support of the End Racism campaign

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images