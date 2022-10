Hamilton Abu-Dzabiról: „Verstappen azt tette, amit tennie kellett!”

Vitás körülmények között lett világbajnok 2021 végén Max Verstappen, aki az utolsó körben előzte meg Lewis Hamiltont a safety caros fázis után, így övé lett a cím, Hamilton pedig nem ment el az FIA díjátadó gálájára pár héttel a nagydíj után.

A tavalyi szezonzáróra visszaemlékezve Hamilton azt nyilatkozta, nincs baja Verstappennel, bár nem mindig érezte kölcsönösnek a tiszteletet kettejük között – de ezt a holland korának tudja be.

„Azt tette, amit tennie kellett, nincs gondom Maxszal. Az ő helyében én is ugyanezt tettem volna. Emellett talán az autón kívül talán ugyanez a szintű tisztelet nem volt meg. Nem volt mindig kölcsönös a tisztelet.”

„Ennek persze ahhoz is köze van, hogy mennyi idős vagy. Én soha nem tennék így senkivel szemben, de egyébként jól megy neki mostanában. Az övé a leggyorsabb autó, és jól is teljesít vele. Remélem, hamarosan mi is ott lehetünk a harcban.”

A hétszeres világbajnok azt is elismerte, hogy még mindig fáj neki, hogy mi történt Abu-Dzabiban, és a 2007-es szezon utolsó előtti futamához hasonlította a hatását:

„Igen, még mindig fáj, de aki átment hasonlón, az szintén így érez. Amikor egy traumatikus élményen esel át, vagy ha elveszted egy szerettedet vagy ha a kapcsolatod véget ér, olyankor traumát érzel, ami kiválthat belőled bizonyos dolgokat.”

„A családomon kívül a versenyzést imádom a legjobban. Abu-Dzabi egy nagyon-nagyon szívszorító esemény volt, a 2007-es Kínai Nagydíjhoz hasonlóan örökre nyomot hagyott a szívemen” – mondta a Sky Italiának.

