Hamilton: A világ egyre jobban szembesül a rasszizmussal

Lewis Hamilton a Forma-1 történetének, és jelenlegi mezőnyének egyetlen színesbőrű pilótája, aki a felkavaró Egyesült Államokbeli történések óta kifejezetten aktív kampányba kezdett a közösségi oldalain.

A Mercedes brit pilótája szenvedélyesen kelt ki az F1 mezőnyének hallgatása ellen, ami után egyre többen álltak ki a Black Lives Matter mozgalom mellett, most pedig megköszönte az eddigi erőfeszítéseket.

„Az elmúlt hetekben láthattuk, ahogyan a viliág egyre jobban ráeszmélt a jelenlegi rasszizmus valóságosságára. Az emberek szerte a világon egyesültek, hogy a közösen harcoljanak az egyenlőségért, a rendőri brutalitás és a fehér felsőbbrendűség ellen.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Bár még mindig hosszú út áll előttünk, hogy megoldjuk ezt a problémát, de szeretném ezt a pillanatot annak szentelni, hogy értékeljem azokat a pozitív lépéseket, amelyeket közösen megtettünk.”

„Láttuk, hogy új törvényeket fogadnak el. Láthattunk, ahogyan rendőröket tettek felelőssé az életeket követelő tetteikért. Több márka is azonosulni tudott a Black Lives Matter mozgalommal, és látjuk, ahogyan igyekeznek megtanítani maguknak is, hogyan lehetnének jobbak.”

„Egyre nagyobb a kereslet az antirasszista könyvek iránt, sokan néznek filmeket, és dokumentum sorozatokat, hogy jobban megértsék a mi helyzetünket.”

„Látjuk, ahogyan az emberek egyre inkább érdekeltek a feketét történelme iránt is. Ez még mindig csak a kezdet, és még rengeteg minden áll előttünk.”

Ross Brawn, az F1 sportszakmai igazgatója is kiállt Hamilton mellett, akit az F1 nagyszerű nagykövetének nevezett, és elmondta, hogy az FIA is igyekszik tenni a sokszínűségéért, és egy külön diverzitásprogramot is elindítottak.

