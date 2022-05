Hamilton: a városi versenyek jelentik az F1 jövőjét

A Forma-1 jelenlegi tulajdonosai, a Liberty Media óriási ütemben bővítette a versenynaptárat, miután a Bernie Ecclestone által a 2000-es évek végén, 2010-es évek elején bemutatkozó helyszínek, mint például India és Korea gyorsan ki is potyogtak a naptárból.

Az F1 nagyon figyel egyelőre, hogy fenntartsa az egyensúlyt a klasszikus európai piacok és az új helyszínek között: Imola a koronavírus-járvány hátán harcolt ki állandó szerződést a naptárban, a teljesen felújított Zandvoort pedig a holland Verstappen-őrületnek köszönhetően rendez versenyt.

Két új városi pálya is bemutatkozott azonban, és úton van egy harmadik is, Las Vegasszal: Dzsiddában és Miamiban is nemrégiben rendezett először versenyt az F1.

Lewis Hamilton szerint pedig amikor az F1 versenynaptárának további bővítése a téma, a sport iránti érdeklődést maximalizálva a városokat kell célba vennie a száguldó cirkusznak.

„Egy kicsit old school vagyok, és imádom a történelmi pályákat, de ahogyan öregszem, úgy jövök rá egyre jobban, hogy minden az emberektől függ” – nyilatkozta Hamilton, akiről tavaly nevezték el a silverstone-i célegyenest.

„Természetesen megtehetjük azt, hogy elutazunk a semmi közepére, ahol alig élnek emberek, nem olyan jó a szállás, nincs jó helyi közösség, csak azért, hogy mi menő történelmi pályákon versenyezzünk.”

„Ez a sport azonban az emberekről szól. A járvány alatt megtapasztaltuk, milyen az, amikor nincs atmoszférája egy versenynek. Olyan volt, mintha csak tesztelni mentünk volna, nem volt élvezhető, most azonban érdeklődő emberek százezreivel találkozunk.”

Hamilton szerint a városokban tudják a legjobban demonstrálni az F1 közösségfejlesztő erejét is.

„A városokban tudunk igazán találkozni a helyi közösségekkel, akikre hatással lehetünk. Személy szerint imádom a Nürburgringet, de ott egyáltalán nem sokszínű a közösség, az F1-nek semmi hatása nincs a környezetére.”

„Miamiban azonban tehetünk valamit. Rengeteg iskolás gyerekkel találkoztam, akik ennek köszönhetően el akarnak indulni a mérnöki pályán. Ez sokkal nagyobb élmény számomra.”