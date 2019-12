Hamilton: A változás jó dolog is lehet

Hamilton Ferrarihoz távozásáról szóló pletykák az Abu-Dhabi Nagydíj hétvégén futótűzként kezdtek terjedni, háttérbe szorítva a szezon utolsó versenyének eseményeit a címlapokon, a találgatások még azóta is folytatódnak.

Habár Hamilton nem tagadta egyértelműen a híreszteléseket, de a szezonzáró eseményen igyekezett lehűteni a kedélyeket, amikor a 2020-ban lejáró szerződése meghosszabbításáról és a jövőbeni terveiről kérdezték.

„Nem foglalkozom még ezzel igazából”-válaszolt. „Szeretek ott lenni, ahol vagyok, szeretem az embereket, akikkel dolgozom, igazán nehéz elmenni egy olyan helyről, amit ennyire szeret az ember, a csapatottól kezdve, a szervezeten át, egészen a vezetőségig.”

„13 éves korom óta a Mercedes családhoz tartozok, így nehéz elképzelni, hogy bárhol máshol lennék. Jelenleg jó érzéssel gondolok arra vissza, amit az elmúlt hét évben közösen építettünk fel, nyilván a Mercedes már hamarabb elkezdte az alapokat lerakni ehhez.”

„Erősek vagyunk, de kellett hozzá idő, hogy ilyen szinten megbízhatóak legyünk, mint jelenleg. Ez nem egy olyan dolog, amit egyik napról a másikra el lehet érni, a többi csapatban jelenleg nincs meg ez a fajta egység, idő kell ezeknek a dolgoknak a felépítéséhez.”

Miközben az elmúlt hetekben Hamiltont rendszeresen szóba hozták a Ferrarival, addig a Mercedes főnökét, Toto Wolffot is emlegetik, mint Chase Carey-nek, a Forma-1 vezérigazgatójának utódjának.

A friss világbajnok az utóbbi témával kapcsolatban is elmondta a véleményét:

„Ugyanolyan lenne Toto nélkül? Nem hiszem. Ugyanakkor azt kell tennie, ami a legjobb neki. Ahogy nekem is meg kell majd hoznom azt a döntést, ami a legjobb nekem, úgy neki is meg kell hoznia azt a döntést, ami a legjobb neki és családjának. A változás néha jó dolgokat is jelenthet.”

A rajtrácson nincs egyetlen egy olyan pilóta sem, talán Charles Leclerc-t kivéve, aki nem cserélne helyet Lewis Hamiltonnal vagy Valtteri Bottassal, és ülne be a sportág jelenlegi legjobb autójába.

Nincs benne semmi meglepő tehát, hogy az Ezüst Nyilak főnökének az elmúlt időszakban sűrűn csörög a telefonja. Ahogy Hamilton fogalmazott: „Sok pilóta keres magának helyét mindenfelé.”

„Az a sok hívás, amit Toto kap, azoktól jön, akik a csapathoz szeretnének jönni. Mindenki megpróbálja elhagyni a csapatát, hogy oda tudjon menni, ahol most mi vagyunk… ez egy teljesen érthető dolog, hiszen mindenki nyerni akar, mindenki a nyerő formula részese akar lenni.”

„Nem hinném, hogy feszült lenne a helyzet, Toto és köztem mindig nyílt és egyenes kommunikáció zajlott, nem titkolóztunk egymás előtt, és ez nem is fog változni.”-tette hozzá Hamilton.

2012 végén a brit nagy kockázatot vállalt, amikor „hazai pályáról”, a szintén brit McLarentől az akkoriban még nem túl acélos Mercedeshez igazolt.

Ron Dennis akkoriban kritizálta, sőt még ki is gúnyolta ezt a döntését, de az idő Hamiltont igazolta. Jól döntött, amikor a stevenage-i kölyök hitt Niki Lauda által felvázolt jövőképben, és aláírta szerződését. Hamilton és a Mercedes azóta megállíthatatlan.