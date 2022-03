Hamilton: A Red Bull nevetségesen gyorsnak tűnik, de a Mercedes a legjobb csapat

A 2022-es Forma-1-es szezon előtt a Mercedes, mint mindig, most is az esélytelenebb szerepébe próbál bújni. Lewis Hamilton szívesen játszik a médiával, de mindeközben továbbra is meg van győződve arról, hogy saját csapata a legjobb. Mégis úgy gondolja, hogy a Red Bull Racing „nevetségesen gyorsnak" tűnik.

Max Verstappen neve szerepelt az időmérőlista élén a téli teszt végén, miközben a Mercedes egyensúlyi problémákkal küzdött. A csapat továbbra is szenvedett a sok delfinezéstől is. Hamilton számára ez elég ok volt arra, hogy kijelentse, jelenleg nem látja a Mercedes győzelmi esélyeit, de ezt a véleményt nem sokan osztják.

A 37 éves brit pilóta az Expo 2020 Dubai rendezvény alkalmával elmondta, hogy a tesztnapok nehéznek bizonyultak. Azt is észrevette, hogy a konkurencia egyelőre különösen erősnek tűnik. „A Red Bull jelenleg nevetségesen gyorsnak tűnik, ahogy a Ferrarik is. De mi vagyunk a legjobb csapat, kétségtelenül" – mondta.

Kevesen számítanak arra, hogy a Mercedes valóban küzdeni fog a versenytempóval, de a Mercedes versenyzője szerint ez attól függ, hogy mit tesz csapata az elkövetkezendő napokban. Reméli, hogy sikerül „több erőt találniuk" és megoldaniuk a delfinezéssel kapcsolatos problémát.