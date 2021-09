Hamilton: a nyomásnak semmi köze a bokszutcai hibámhoz

Miután a Red Bull kénytelen volt motort cserélni Max Verstappen autójában, a holland versenyző nem is vett részt a szombati időmérőn, hiszen csak a mezőny végéről várhatja majd a lámpák kialvását.

Bajnoki riválisa, Lewis Hamilton úgy fogalmazott pénteken, hogy mindenképpen ki kell használnia a Mercedesnek ezt a lehetőséget arra, hogy növelje az előnyét a konstruktőri bajnokságban, végül azonban a változó körülmények között messze nem végeztek tökéletes munkát, és a nyilvánvaló tempófölényük ellenére is lecsúsztak a pole-pozícióról, amit Lando Norris szerzett meg.

A Mercedes időmérője katasztrofális fordulatot vett, amikor a kerékcseréje előtt Hamilton lekoccolta a falat a bokszutca bejáratán, ami egy be nem tervezett első szárny cserével járt, majd pedig a hideg gumikkal küszködve az utolsó mért körén is megforgott, amivel pedig a hátsó szárnyát csapta a gumifalnak.

A szombati időmérőt követő sajtótájékoztatón azonban Hamilton kijelentette, hogy ezeknek a hibáknak semmi köze ahhoz, hogy Verstappen továbbra is vezeti 5 ponttal előtte a bajnokságot.

„Őszintén, ennek semmi köze a nyomáshoz” – mondta Hamilton. „Hibák néha előfordulnak, ennyi az egész.”

Miután a pálya a vártnál is gyorsabban száradt, a Mercedes pedig végül az első sort kisajátító csapatoknál jóval később hívta be a bokszba a pilótáit, Hamilton tudta, hogy a lehető leggyorsabban vissza kell mennie a pályára, hogy felmelegítse a gumijait az utolsó mért köre előtt.

„Korábban igen lassan kanyarodtunk rá a bokszutcára. Akkor azonban a pálya már száradt, a tapadás jó volt, szóval a szokásosnál csak egy picit gyorsabban érkeztem, elvesztettem az autó hátulját, és nekicsúsztam a falnak.”

„Igen, természetesen nagyon kínos, csalódtam magamban, ez van, sz*ügy. Mindenki hibázik, és természetesen nem erre számítanátok egy világbajnoktól.”

Hamiltonnak vasárnap ismét esélye lesz arra, hogy megszerezze a 100. futamgyőzelmét, és úgy gondolja, hogy a korábbi sikerei miatt az ilyen hibái különösen gyorsan bekerülnek a rivaldafény alá.

„Amikor annyira sok sikert értél el, mint én, minden, ami egy kicsit is elmarad a tökéletességtől, óriási hibának tűnik. Én is csak ember vagyok. Felhívott (az időmérő után) az apám, megbeszéltük az esetet, és tovább is léptünk. Holnap már ismét csak a versenyre fogok koncentrálni, és remélhetőleg jó versenyünk lesz.”