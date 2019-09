Hamilton a Mercedes versenytempójában bízik

Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája magabiztosan vezeti a Forma-1 idei pontversenyét, azonban az utóbbi pár versenyen messze nem olyan egyértelmű az ő, és a csapata fölénye, mint előtte. Arra azonban számítani lehetett, hogy a Belga és Olasz Nagydíjakon a Ferrari erősebb lehet a gyorsabb egyenesekkel tarkított pályáknak köszönhetően. Már múlt héten is az volt a tapasztalat, hogy a hosszabb etapokon a Mercedes meg tudja közelíteni a vörösöket, és az ötszörös világbajnok a mai két gyakorlás után is hasonlóról számolt be:

„A mai gyakorlás kicsit érdekes volt, nyilván az időjárás miatt. Ilyenkor kicsit értelmetlen a dolog, mivel többet kockáztatunk, mint amennyit végül visszakapunk, nem sok dologra jövünk rá. Szóval délelőtt nem sokat tudtunk dolgozni, de délután a szárazon már mindenkinek jobb volt. Sokkal többet mondjuk ott sem tanultunk annál, amit eddig is tudtunk. A Ferrari gyors az egyenesben, nekünk jó a versenytempónk, talán kicsit közelebb vagyunk hozzájuk egy körön, mint múlt héten, szóval akár harcolhatunk is velük. Kicsit meglepett, mert nem tudtam, mire számítsak ezen a hétvégén, azon túl, hogy nagyon gyorsak. Valahogy a kanyarokban ezt vissza tudjuk hozni.”

A brit pilóta ezután arra szánt pár mondatot, hogy méltassa a monzai ringet:

„Remek pálya, igazán különleges, a féktávok nagyon fontosak, ahol gyorsan megyünk, kicsit göröngyös az aszfalt, kiváltképp a középső szektorban a hármas sikánhoz vezető egyenesben. Aztán jön a Parabolica, amibe óriási sebességgel érkezik meg az ember, és nem igazán kap szerepet a leszorítóerő. Szóval igazán különleges aszfaltcsík ez.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Hamilton arról is beszélt, mennyiben bonyolíthatja meg a vasárnapra való felkészülést az, hogy esőt jósolnak egész napra. Ő azt mondta, nem tesznek emiatt különleges óvintézkedéseket:

„Nem készülünk egyelőre külön az esőre, mármint nem az időjárás alapján állítjuk be az autót, hanem próbáljuk minél gyorsabbra belőni egy körre. Most átfésüljük az adatokat, nézzük, min tudunk fejleszteni, hogy én hol tudok fejlődni, hogy hol kell váltani, hogy hol fékezzek, hogy rámenjek-e a kerékvetőkre, vagy sem, szóval mindent megteszünk, hogy az utolsó csepp teljesítményt kihozzuk az autóból. Ez is egy nehéz verseny lesz, de úgy érzem, inkább vagyunk egy szinten a Ferrarival, mint múlt héten. A Red Bullokat nem tudom, azt most fogjuk megbeszélni.”

