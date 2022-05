Hamilton: a Mercedes „sokkal jobb” lett a mostani fejlesztésekkel

A csillagosok két versenyzője igazán versenyképesnek tűnt eddig Barcelonában, miután az istálló több új alkatrészt is hozott az autóra, melyektől azt remélik, hogy csökkentik a pattogást. Jelentik, ez látszólag sikerült is nekik.

George Russell ugyanis a délutáni reprezentatívabb második gyakorlás során második lett, 117 ezreddel elmaradva Charles Leclerc-től, miközben Hamilton márkatársát követte további egytizedes hátránnyal.

Jó köridőket azonban párszor már láthattunk tőlük idén, most viszont beszédes volt, hogy mindkét pilóta örömmel nyilatkozott, mert elégedettek voltak a W13-assal. Hamilton például így fogalmazott: „Pozitív vagyok, igen. Nagyon örülök a fejlődésnek, szóval hatalmas köszönet a gyárban dolgozóknak, amiért nem adták fel és küzdenek tovább.”

„Még nem vagyunk a leggyorsabbak, de már jó úton vagyunk. Ez volt az első alkalom, hogy az egyenesben pattogás nélkül mentünk. Ugyan még mindig van némi delfinezés, de már sokkal jobb.”

Russell eközben arról beszélt, hogy a W13-ast másnak érezte a módosításoknak köszönhetően. „Az autó egyértelműen máshogy reagál. Ezúttal mások a limitáló tényezők. Az egyenesben már nincs meg a delfinezés, ami jó, de ettől még a kanyarokban itt-ott előjön, amit viszont muszáj lesz kigyomlálni.”

A fiatalabb brit úgy látja, néhány egyéb gondjuk megoldásához azért még idő fog kelleni, így azokat vélhetően majd csak a mostani hétvége után tudják orvosolni. „Biztosan vannak még újítások betárazva, de olyasmi nincs, amit azonnal bevethetnénk a hétvégén.”

„Fontos megtalálni az egyensúlyt a beállításokkal az időmérő és a verseny között, de egész jó helyzetben vagyunk.” Hamilton még hozzátette, hogy persze nem oldottak meg mindent egycsapásra, de már látják a fényt az alagút végén.

„Még mindig nehéz kezelni az autót, de már így is sokkal jobb, mint volt. Holnapra szerintem még jobb helyzetbe kerülhetünk. Akkor remélhetőleg közel tudunk majd lenni az előttünk lévőkhöz.”

Biztató kezdést azonban például már Miamiban is láttunk tőlük, de akkor szombatra ismét bezuhant a teljesítményük. Most az a kérdés, hogy Barcelonában szombaton is tartani tudják-e az erős formát, mert akkor valóban kezdhetik elhinni, hogy sikerült előrelépniük.

