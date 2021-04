Hamilton: a Mercedes pengeélen táncol a W12 egyensúlyával

A 2017-es szabályváltozások után a maga a csapat és a sajtó is előszeretettel nevezte „dívának” a Mercedes Forma-1-es autóit, mivel azok csak bizonyos körülmények között működtek megfelelően, szemben az akkor még igen erős Ferrarival.

A domináns 2019-es és 2020-as szezon után ez a kifejezés ismét elhangzott Toto Wolff szájából, miután a Mercedes meglepően sokat szenvedett a bahreini téli teszteken. Bár Imolában már Lewis Hamilton is arról beszélt, hogy az olasz pályán sokkal jobbnak érződött az autó, kiemelte, hogy ismét lecsökkent az autójuk optimális működési tartománya:

„Bahreinben a hőmérséklet és a pálya felülete is nagyon más volt” – mondta Hamilton még Imolában. „Bahreinben mindig is szenvedtünk a túlmelegedéssel, itt azonban jóval kisebb a szél, és az idő is hűvösebb, szóval nagyon ritkán kerül a gumik hőmérséklete kritikus tartományba.”

„A körülmények miatt közelebb kerültünk a Red Bullhoz, nekünk pedig továbbra is az autó egyensúlyán kell dolgoznunk. Nagyon apró lett azonban a gumik működési tartománya, és az autónk egyensúlya talán az előző évekkel ellentétben hajlamosabb a pengeélen táncolni.”

Hamilton azt is hozzátette, hogy már most egyértelmű, hogy a teljes szezonon át harcolni fognak a Red Bullal, így csapatként nem szabad hibázniuk:

„Már Bahreinben is tudtuk, hogy közel leszünk egymáshoz, nem csak most, hanem az egész szezonban. A győzelemhez csapatként a lehető legtökéletesebb munkát kell végeznünk, és nem engedhetünk meg apróbb hibákat sem.”

„Minden csapat elképesztő színvonalon dolgozik, milliszekundumokban lehet mérni a különbségeket, és hiába néznénk később az adatainkra, azt gondolva, hogy talán lehettünk volna gyorsabbak is, az adott pillanatban kell tökéletes döntést hoznunk, szóval erre koncentrálunk.”

