Hamilton: a Mercedes idei autója „nincs messze” a katasztrofális 2009-es McLarentől

2009-re biztosan nem szívesen emlékszik vissza Lewis Hamilton. Bajnoki címvédőként kezdte meg a szezont, de a McLaren autója pocsékul sikerült az akkori nagy szabályváltozások következtében, a brit pedig pontokat is alig tudott szerezni az év első felében.

Végül aztán a wokingiak összeszedték magukat, így Hamilton négy pole pozícióval és két futamgyőzelemmel zárta az idényt, bár a bajnoki címre esélye sem volt. Most azonban az akkori példát hozta fel arra, hogy jelenlegi helyzetüket hogyan tudnák megfordítani.

„Vannak olyan emberek, akik azt mondják, sosem volt rossz autóm. Pedig biztosíthatok mindenkit, hogy volt. A 2009-es nagyon-nagyon messze volt, és az volt a legrosszabb, amelyet valaha vezetnem kellett” – mondta a sprintfutam után, ahol csak 14. tudott lenni a mercedeses.

„Ez a mostani autó nincs messze attól, de szerintem nagy potenciál rejlik benne. Akkor is sikerült valahogyan javítanunk, és végül visszatértünk a csatába. Én pedig teljes mértékben bízom abban, hogy a csapatom most is meg tudja ezt csinálni.”

Hamilton elmondta, hogy 2009-ben a McLaren alábecsülte, hogy mennyi leszorítóerőt kell visszanyerniük a szabályváltozások után. „Én akkor a harmadik szezonomat kezdtem, és egy teljesen új korszak kezdődött.”

„Emlékszem, hogy januárban vagy februárban, amikor újra munkába álltam, az aerodinamikusok azt mondták, hogy már most elértük a célokat. Az új szabályok azt mondták, hogy 50 százalékkal kevesebb lesz a leszorítóerőnk, így ők úgy tervezték az autót, hogy 50 százalékkal kevesebb leszorítóereje legyen!”

„Nem hangzott helyesnek, hogy már akkor elértük a célokat, de persze még jóval kevesebb tapasztalatom volt. A teszteken viszont hamar egyértelművé vált, hogy másoknak majdnem annyi leszorítóereje volt, mint az előző évben.”

Hamilton azért kihangsúlyozta, hogy a Mercedes most nem követett el hasonló hibákat, csak a delfinezés érte őket váratlanul. „Ez a helyzet most más. Nem gondoltuk azt, hogy már elértük a célokat. Nem tudtuk, a többiek hol állnak. Elképesztően innovatívak voltunk a dizájnnal, a szélcsatorna pedig azt mutatta, hogy rengeteg leszorítóerőnk van.”

„A pályán viszont sajnos nem ezt láttuk… A szélcsatornában például nem volt pattogás. Így ezzel a jelenséggel csak a valódi helyzetben szembesültünk. Ezt pedig most sokkal nehezebb megoldani, mint azt valaha is gondoltuk. Ahogy viszont már mondtam, ami nem öl meg, csak erősebbé tesz, mi pedig előbb-utóbb találni fogunk rá megoldást” – zárta a brit pilóta.

