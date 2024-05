Hamilton a Mercedes fejlesztéseiről: „Csak aprócska előrelépést hoztak”

Azok után, hogy két hete Miamiban új elemeket vetettek be, a csillagosok Imolába is érkeztek néhány újdonsággal. A csapat továbbra is igyekszik visszatérni a mezőny elejébe, de egyelőre világos, hogy a Mercedes jelenleg csak a negyedik erő a mezőnyben.

Hamilton elismerte, hogy a fejlesztések túlzottan nem segítettek sokat az autójuk tempóján. „Nincs túl nagy különbség. Csak aprócska előrelépést hoztak” – mondta a leintés után a brit, aki azért hozzátette, hogy a versenytempójával elégedett volt.

„A második etapon nagyjából olyan sebességre voltam képes, mint az előttem lévők. Ettől azonban még hiányzik két-három tized.” Bár Hamilton a hatodik helyen zárt, és egy taktikai döntés révén csapattársa, George Russell előtt végzett, de a hétszeres bajnoknak volt egy necces momentuma is a kavicságyban a futam során.

„Szerintem nagyjából öt másodpercet veszítettem vele. Ez azt jelentette, hogy Fernando [Alonso] mögé tértem vissza, amivel még többet buktam. Összesen nagyjából nyolc másodpercet vesztettem, ami nem volt ideális, de közvetlenül nem került pozíciómba.”

Hamilton jövőre Carlos Sainzot váltja majd a Ferrarinál. A spanyol futama nem sikerült a legjobban, hiszen az autójával is volt valami probléma.