Hamilton a Mercedes bemutatóján elárulta, hogy gondolkozott-e a visszavonuláson

Lewis Hamilton cáfolta, hogy valaha is azt tervezte volna, hogy visszavonul a Forma–1-ből, de azt mondta, fontos volt, hogy a tél folyamán visszalépjen egy kicsit. A világbajnok eltűnt a nyilvánosság elől, miután tavaly elvesztette a bajnokságot a vitatottan kezelt szezonzáró utolsó körében, Max Verstappennel szemben.

Hamiltonn tavaly óta nem nyilatkozott az Abu Dhabiban történtekről, sőt teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, miközben Toto Wolff elárulta, hogy a hétszeres világbajnok „kiábrándult“ a történtek után. Ez felvetette annak a lehetőségét, hogy Hamilton úgy érezheti, hogy a történtek miatt a sportág elveszítette hitelességét, és távozik az F1-ből.

Hamilton azonban pénteken Silverstone-ban, a Mercedes W13-as modelljének bemutatóján megjelent, és kifejtette, hogy bár egy időre el kellett távolodnia mindentől, hamar arra a következtetésre jutott, hogy vissza kell térnie.

„Sosem mondtam, hogy befejezem. Imádom, amit csinálok, és megtiszteltető, hogy ezzel a csoporttal dolgozhatok. Ennél a csapatnál tényleg azt érzed, hogy egy család része vagy, amely egy közös célért dolgozik. Nincs ehhez fogható érzés" -mondta.

„De nyilvánvalóan ez egy nehéz időszak volt számomra, és valóban hátra kellett lépnem egyet, hogy a jelenre koncentrálhassak. Az egész családom velem volt, és nagyszerű élményekre tettem szert. Végül elértem azt a pontot, amikor eldöntöttem, újra támadásba lendülök, és az új szezonban együtt fogok dolgozni Totóval és George-dzsal.”

„Izgalmas látni azt is, hogy George is megérkezett hozzánk és magával hozta az energiáit, és már most érzem a teljes csapat energiáját is. Szerintem izgalmas idény vár ránk” – fogalmazott Hamilton.

A Mercedes bemutatójára egy nappal azután került sor, hogy az FIA bejelentette az Abu Dhabi Nagydíjjal kapcsolatos vizsgálatának eredményeit. Amellett, hogy felmentették az F1 versenyigazgatóját, Michael Masit a munkavégzés alól, felállítanak egy virtuális versenyirányító szobát, és módosítják a biztonsági autó szabályait, hogy a jövőben megelőzzék a problémák megismétlődését.

Nem volt reális esély Masi maradására