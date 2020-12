Hamilton a „megfelelő egyensúlyt” keresi a munka és a szabadság között

Hamilton állítólag már a záró szakaszában jár a Toto Wolff-fal való megbeszéléseknek, a páros pedig a végső részleteket simíthatja el éppen a brit talán utolsó F1-es szerződése kapcsán.

A 35 éves pilóta nemrég kifejtette, hogy sportszempontból nagyon lényeges év volt ez számára, hiszen megszerezte a hetedik bajnoki címet, de ugyanakkor a személyisége is nagy fejlődésen ment keresztül, mivel sokat tanult és tanította is magát a szabadidejében.

Az idő pedig most már kifejezetten fontos az F1 legnagyobb sztárja számára, ezt pedig az új szerződésének is tükröznie kell majd. „Szerintem, és biztosan ti is így vagytok vele, ha a szülők is ott vannak, az idő a legfontosabb dolog, amink csak lehet” – mondta Hamilton a média kiválasztott képviselőinek.

„Az idő kihasználása… Természetes módon mindig álmokat kergetünk, rengeteget dolgozunk, és próbálunk elérni valamit, de a legfontosabbak így is azok az emlékek, amelyeket sikerül létrehoznunk. Ezért a helyes egyensúly eltalálása kulcsfontosságú.”

„A múltban emlékszem, hogy én is munkamániás voltam, csak arra tudtam koncentrálni. Csak néhány emlékteremtő pillanatom volt azokkal, akik a leginkább számítanak nekem. A jövőben persze többet szeretnék ebből, miközben folytatom azokat a dolgokat is, amiket szenvedélyesen szeretek.”

Hamiltonnak sikerült összehoznia egy olyan életmódot, amely működött neki az utóbbi években. A versenypályán kívüli szenvedélyeit összeegyeztetni a munkájával kapcsolatos elkötelezettségeivel mégsem volt egyszerű feladat.

„Amikor megérkeztem a sportágba, sokak nem vették jó néven, mivel szerintük más dolgok vonták el a figyelmem, de elmondhatom, hogy nem volt könnyű a többi dolgot csinálni, majd megérkezni, és futni egy olyan kört, mint Szingapúrban” – utalt a brit a 2018-as időmérős körére, amelyet élete egyik legjobbjának nevezett.

„Viszont csak én tudom, hogy mi a jó nekem, én pedig úgy éreztem, hogy ez a helyes, és általában a szívemet követem. Azt is tudtam, hogy amiket csinálok, szenvedéllyel teszem, energiával töltöttek fel, ez pedig remek érzés volt.”

„Persze különlegesnek érződött utána megjelenni egy Szingapúrhoz hasonló helyen, és úgy teljesíteni, ahogyan akkor. Ez kinyit pár ajtót. Most már tudom, hogy folytathatom ezt az utat, bárhogy is legyen meg az egyensúly, csak oda kell figyelnem, hogy ne vegyen el semmi a pályán nyújtott teljesítményemből. Ezt sosem fogom feláldozni” – zárta a címvédő.

