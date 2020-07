Hamilton a Magyar Nagydíjon állíthatja be Schumacher egyik legnagyobb F1-es rekordját

A Mercedes versenyzője nagyon jó hangulatban érkezhet meg a Hungaroringre, hiszen nyerni tudott a Stájer Nagydíjon, ráadásul igen fölényesen. Már a szombati időmérő edzése is parádés volt, amikor 1.2 másodperccel előzte meg a második helyen zárt Max Verstappent.

Az aktuális helyszín a Hungaroring lesz, ahol messze ő a legeredményesebb. Hihetetlen vagy sem, már hét alkalommal tudott nyerni a magyar pályán 2007 óta. A bemutatkozása óta mindössze pár olyan alkalom volt csak, amikor nem ő nyert a Magyar Nagydíjon.

Michael Schumacher 2013-ig volt egyedüli rekorder a négy győzelmével, de azóta Lewis Hamilton még háromszor tudott nyerni. Ez pedig azt is jelenti, hogy ha ezen a hétvégén újra nyer a Hungaroringen, akkor beállít egy hatalmas rekordot.

A mai napig Schumacher az egyetlen olyan pilóta az F1-ben, aki nyolcszor tudott nyerni ugyanazon a pályán. Ez még a franciaországi Magny-Cours-ban sikerült neki. Ezen kívül hétszer volt első Montreálban és Imolában.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, applauds a colleague on the podium as Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 looks on Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton ugyancsak hét győzelmet számol Montrealban és a Hungaroringen, tehát ezen a hétvégén beállíthatja a nagy rekordot. Ayrton Senna a halála előtt hatszor nyert Monacóban, és 1994-ben jó esélye lett volna arra, hogy a hetedik is meglegyen neki. A brazil legenda a harmadik legeredményesebb versenyző, aki egy pályán sokszor tudott nyerni.

„Ez a helyzet? Azt sem tudtam, hogy Michaelnek 8 győzelme van egy pályán. Minden alkalommal, amikor emlékeztetnek Michael rekordjaira, mindig eszembe jut, hogy hány győzelemről, bajnoki címről és rajtelsőségről beszélünk. Rekordok rekordok hátán.”

„Folyamatosan eszembe jut az ő nagyszerűsége és a sikerei. Magyarországot pedig mindig is szerettem. Nem tudom, hogy nekünk, versenyzőknek miért vannak olyan pályák, amik ennyire feküdnek.” - mondta a Mercedes pilótája.

Hamilton számára is vannak pályák, amiken kiemelkedően megy, és vannak olyanok is, ahol az eredményei nem a legerősebbek. A brit hozzátette, a Red Bull Ring is egy jó példa erre, ahol soha nem volt annyira kiemelkedő, ami inkább Valtteri Bottasnak feküdt a másik Mercedesszel.

„Ugyanakkor a magyar pálya az egyik legerősebb számomra. Montreal a másik legerősebb, ami különösen a karrierem elején volt így, szóval izgatottan térek vissza. Ez pedig egy olyan pálya, ahol a Red Bullok általában nagyon jól teljesítenek, és azt hiszem, tavaly vezettek is, szóval nem lesz könnyű.”

