Hamilton a közepeseken akart volna rajtolni

Lewis Hamilton, és a Mercedes másik pilótája, Valtteri Bottas is a közepeseken hajtott először a Q2-ben pályára, és míg Hamilton egy kényelmes második helyet tudhatott magának a mért kör után, Bottas a 8. helyre csúszott vissza, így veszélyben volt egy lágy gumis kör nélkül a Q3-ba jutása.

A második mért körökre a Mercedes úgy döntött, hogy nem csak Bottasnak, de Hamiltonnak is felrakják a lágy gumikat, így tovább is jutottak a Q3-ba, ahol Bottas 2 tizeddel megverte hatszoros világbajnok csapattársát.

Az Autosport/Motorsort.com kérdésére, hogy mit gondol a Mercedes gumistratégiájáról elmondta, hogy ő a közepeseken szeretett volna rajtolni.

„Tovább tudtam volna jutni azon a gumin is” – nyilatkozta Hamilton az időmérőt követő sajtótájékoztatón. „A közepeseken akartam rajtolni, mert mindig szeretek valami különbözőt meglépni, de a csapat úgy döntött, hogy azonos gumikon leszünk.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, kicks up some sparks

„Majd meglátjuk, hogy holnapra ez volt-e a helyes döntés, de abban biztos vagyok, hogy ott és akkor helyes döntés született, a másik gumival nehezebb lett volna a továbbjutás.”

Bottas arról beszélt, hogy nem sikerült kellően felmelegítenie a gumikat a harmadik szabadedzésen, így nem is sikerült teljesen megérteniük a közepes gumikat.

„Még nagyon friss volt a pálya, amikor ezt a gumit használtuk, szóval nehéz volt pontosan megmondani, hogyan viselkednek azok” – mondta Bottas. „Az én részemről igen gyengén sikerült a Q2 eleje, nem sikerült egyszerűen elérni az üzemi hőmérsékletet, boldogan raktam fel a lágyakat.”

Hamilton a Q2-ben jobb időt is autózott végül a lágyakon, mint a Q3-ban, és ő is elismerte, hogy nem érezte annyira erősnek az utolsó köreit.

Sparks fly from the rear of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images