Hamilton a Hungaroringen is felmászott a korlátra a rajongók miatt (videó)

Lewis Hamilton számára valóban nagyon fontosak a rajongói, akikkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, és mindent megtesz azért, hogy jól érezzék magukat, elsősorban az F1-es versenyhétvégék ideje alatt. Nyilvánvalóan ez sokszor Hamilton számára is időigényes, mivel sok szurkolója van, az adott helyszíneken is.

Ez a Magyar Nagydíjon sem volt másképp, ahol a britek mellett hazai rajongók is köszöntötték Hamiltont, aki ugyan az időmérő edzésen még a csapattársától, Valtteri Bottasstól is kikapott, vasárnap a futamon mindenkit kárpótolt, ami egy remek, taktikus párbajt eredményezett, mely bizonyos szempontból volt annyira izgalmas, mint a korábbi versenyek.

Hamilton ezzel növelte az előnyét a bajnokságban, miközben lassan már Bottas számára is több mint nehézzé válik a helyzet, akinek egyre többet pletykálnak az esetleges távozásáról. Valtterit Esteban Ocon válthatja az év végén, így 2016 után ismét új párosa lehetne a német alakulatnak, mely akár hetek múlva matematikailag is megvédheti a címét a konstruktőri bajnokságban.

Most pedig nézzük meg a Sky Sports F1 egyik látványos felvételét arról, amikor Hamilton felmászott a korlátra, hogy közelebbről is köszöntse a szurkolóit a rajtrácson, akik a keresztnevét kántálták. Ez is egy újabb bizonyítéka annak, hogy a címvédő számára igenis nagyon fontosak a saját rajongói, akik ezúttal is kitartóak voltak, és meg is lett ennek a gyümölcse. A videós anyagot ezen a linken érhetitek el, nézhetitek meg a Hungaroringről.

