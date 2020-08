Hamilton: a gumikezelésem tökéletes volt, a törmelék okozta a defektet

A Brit Nagydíj drámai végjátékát valószínűleg Kimi Raikkonen indította el, akinek a 48. körben szinte bármilyen előjel nélkül leszakadt a fél első szárnya. Alig 1 körrel később Valtteri Bottas defektet kapott, majd őt még követte Carlos Sainz, és a másik Mercedesben Lewis Hamilton is.

Normál körülmények között ennyi törmelék még nem lenne elegendő ahhoz, hogy defektesek legyenek az abroncsok, de azokat akkor már több, mint 35 köre használták akkor.

Lewis Hamilton mindenestere a törmeléket nevezte meg fő oknak, amikor a Motorsport.com a defekt okairól kérdezte.

„Érdekes lesz látni majd, hogy mit derítenek ki, mert ők az adatokból természetesen világosan látják, mi okozta a defekteket” – mondta Hamilton. „Ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy a törmelék volt az oka.”

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 looks at the damage to his car from a puncture in Parc Ferme

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images