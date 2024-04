Hamilton: a ferraris csapatváltásom nem szorul „magyarázatra”

A hétszeres világbajnok még február első napján jelentette be, hogy 2025-ben már a Ferrari versenyzője lesz, miután egy kilépési záradékot léptetett életbe a mercedeses szerződésében, melyet még a tavalyi idényben írt alá.

És miközben a Mercedes és Ferrari közötti teljesítménykülönbség miatt az emberek arról kezdtek vitázni, hogy Hamilton vajon jól döntött-e, a brit szerint teljesen irreleváns, mit gondolnak erről mások, mivel csak az számít, hogy ő maga elégedett a döntésével – hasonlóan ahhoz, amikor 2013-ban a Mercedeshez ment, pedig abban a váltásban is rengetegen kételkedtek.

A Kínai Nagydíj előtt konkrétan megkapta a kérdést, hogy a Mercedes mostani problémái megerősítették-e benne, hogy jól döntött, amikor a Ferrarit választotta: „Nos, nem gondolom, hogy a döntésem magyarázatra vagy megerősítésre szorulna. Tudom, hogy mi jó nekem, és ez nem változott, mióta meghoztam a döntést.”

„Egyetlen pillanatban sem kérdőjeleztem meg, és más emberek megjegyzései nem befolyásolnak engem. Még ma is sokan beszélnek erről baromságokat, és ez az év hátralévő részében is így lesz. Nekem pedig ugyanazt kell tennem, amit legutóbb. Csak te tudhatod, mi a helyes számodra. És ez biztosan izgalmas időszak lesz.”

A Japán Nagydíj során Hamilton viszont nem volt túl boldog, amikor egy újságíró megkérdezte, örül-e annak, hogy a Ferrarihoz megy, mert az olaszok most „jobbak.” „Nincs jobb kérdésed?” – vágta rá a brit, mielőtt megszakította volna az interjút.

Hamilton most azonban egyértelművé tette, hogy a ferraris váltást hosszú távú projektként képzeli el, és könnyen lehet, hogy ő is a 40-es évei közepéig fog versenyezni, mint Fernando Alonso. „Még jó ideig versenyezni fogok. Szóval mindenképpen jó, hogy még ő is itt van, és remélem, hogy folytatni fogja még egy ideig.”

„Én alapvetően sosem gondoltam, hogy 40 évesen is versenyezni fogok. Emlékszem, amikor azt mondtam, hogy erre nem fog sor kerülni, de az élet annyira őrült utazás, hogy nem érzem magam majdnem 40-nek. Továbbra is nagyon fiatalnak érzem magam” – zárta gondolatát Hamilton.

A Mercedes bajnoka Carlos Sainzot váltja majd a vörösöknél, a spanyol pedig a jövőjéről nyilatkozott, miután kiderült, hogy az Astonnál vélhetően már nem lesz helye.