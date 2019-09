Hamilton: A Ferrari 8 tizedet ad az egyenesekben

Milyen volt a mai nap?

„Ez a nap a felderítésről és a próbálgatásokról szólt. Nem kezdődött rosszul a nap, egyszerűen nem tudtunk annyit fejlődni, mint a többiek, akik nagy előrelépést tudtak tenni. Körülbelül 8 tizedet vesztünk a Ferrarihoz képest az egyenesekben. Viszont végül is sikerült fejlődnünk, csak nem olyan komoly mértékben. Most próbálunk rájönni, hogyan fejleszthetnénk még az autónkon, de ez nem egyszerű feladat.”

Milyen a kocsi egyensúlya?

„Ilyen téren is jól kezdtünk, aztán a kocsi hátulja volt az erősebb, a második edzés vége felé viszont kicsit jobbá vált a helyzet. Őrület, mivel folyamatosan próbálod figyelni a változásokat és egyensúlyozni a változtatásokkal.”

„Változtattunk néhány dolgon, az autó eleje lett jobb, aztán a hátulja, mi pedig próbáltunk egyensúlyozni. Csak néhány lehetőséged van arra, hogy megváltoztasd a beállításokat. Kemény nap vár ránk holnap, és remélem, hogy esni fog. Úgy hallottam, az előrejelzés szerint lesz eső szombaton.”

Mennyire jellemző a szemcsésedés ezen a helyszínen?

„Nos, egy kicsit szemcsésedtek az első gumik, és biztosan a hátsók is. Nem voltam túl gyors. A tempónk az FP2-n már kicsit jobb volt, de még mindig nem vagyunk ott, ahol lenni szeretnénk. Ma este keményen fogunk dolgozni azért, hogy ezen javítsunk. Nagyon sokáig törni fogjuk a fejünket, hogy megértsük a helyzetet, hogy aztán holnap néhány dolgon változtassunk.”

Szerinted a Red Bullal és a Ferrarival is harcban lesztek?

„Ez az 1 millió dolláros kérdés. Természetesen hiszek a srácokban, jelenleg viszont nem gondolom, hogy a maximumot hozzuk ki az autónkból, és az utóbbi 3 hétvégén is ez volt a legnagyobb problémánk – azon vagyunk, hogy kiderítsük az okát.”

„Nincs könnyű dolgunk. Jó látni, hogy a riválisaink is erős teljesítményt nyújtanak, de én is a harc részese akarok lenni, most pedig azon dolgozunk, hogy ez így is lehessen.”

Mi lesz, ha esni fog?

„Igazából az elég jó lenne. Sokkal izgalmasabb lenne egy esős verseny. Nem hiszem, hogy valaha vezettünk már Szocsiban esőben. Nagyon trükkössé tenné a helyzetet az eső. Nem könnyű előzni ezen a pályán, mert minden kanyar nagyon gyors.”

„Nem tudom azt mondani, hogy ez a legjobban megtervezett pálya, mert olyan nagy sebességet viszel át a csúcsponton, hogy emiatt nem tudod követni az előtted lévőt. Viszont ott vannak a hosszú egyenesek, és van DRS is. Az esőben viszont könnyebb lenne az előzés, mivel ilyenkor más ívet is lehet választani.”

