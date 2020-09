Hamilton a büntetéséről: "Meg akarnak állítani..."

Lewis Hamilton az élről rajtolhatott az Orosz Nagydíjon, azonban a szabálytalan rajtgyakorlata miatt kétszer 5 másodperces büntetést kapott, amelyet az első bokszkiállásánál le is töltött.

A versenyző nagyon nem volt elégedett ezzel a döntéssel, amivel gyakorlatilag elszálltak a győzelmi reményei, és végül a második helyet is elbukta, mivel Max Verstappennek is sikerült annyi előnyt kiautóznia, hogy a közepesekről kiállva vissza tudjon elé jönni.

Az eredmén pedig nem csak azt jelenti, hogy Hamiltonnak még várnia kell arra, hogy beállítsa Michael Schumacher futamgyőzelmi rekordját, hanem azt is, hogy Bottasnak sikerült nyesnie valamit a hátrányából a vb-pontversenyben, bár az még így is jelentős.

A versenyző a büntetéséről a következőket mondta: „Nem igazán tudok erre mit mondani, meg kell néznem, mik a szabályok, mit csináltam rosszul. Szerintem ilyen röhejes dologért még senki nem kapott kétszer öt másodpercet. Senkit sem veszélyeztettem, milliószor csináltam meg ugyanezt más pályákon és eddig meg sem volt kérdőjelezve. Ez van.”

Amikor a Sky riportere megkérdezte tőle, hogy túlzásnak tartja-e a büntetést, Hamilton így válaszolt: „Persze, hogy az. Persze, hogy az. Nem számítottam másra, meg akarnak állítani. De ez rendjén van. Lehajtom a fejemet, összpontosítok tovább. Meglátjuk, mi lesz.”

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and the rest of the field

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images