Hamilton: a 100. győzelem megszerzése olyan, „mintha örökké tartana”

A pole pozíciók tekintetében már elérte a 100-at még idén Spanyolországban, így már csak a futamok terén kellene ugyanezt a hatalmas tettet véghez vinnie. A 99.-et még hazai pályán, Silverstone-ban aratta, de azóta nem sikerült a dobogó legfelső fokára állnia különböző okokból.

A Hungaroringen egy rossz taktikai döntés vette el a valós lehetőséget, Belgiumban tudjuk, hogy mi történt, Zandvoortban a Red Bull és Max Verstappen végig erősebb volt valamivel, Olaszországban pedig a rossz sprintfutam, majd pedig a baleset vette el tőle a lehetőséget.

Az oroszországi hétvége azonban remek esélyt kínált számára, hogy végre meglegyen ez a hőn áhított szám, hiszen tipikus Mercedes-pályáról van szó, ahol a csillagosok még nem kaptak ki 2014 óta. Verstappen büntetése miatt pedig minden adott is volt számára, hogy remek helyzetből várja a versenyt, de aztán az időmérő mégsem alakult zökkenőmentesen.

A hétszeres bajnok a negyedik helyről várja a lámpák kialvását, ami nyilván nem ideális, de így is minden esélye megvan a győzelemre. A 100-as szám kapcsán Hamilton igyekezett mindenféle babonát vagy nyomást elhessegetni, de azért bevallotta, hogy így is tovább tart neki elérnie azt, mint gondolta.

„Majd sikerül, amikor sikerül, de természetesen a versenyen mindent bele fogok adni, hogy meglegyen a 100. Ez egy hatalmas szám. Olyan érzésem van, mintha örökké tartana. Ettől függetlenül megéri erre várni.”

Megkérdezték még tőle azt is, hogy hogyan érzi magát a monzai incidens óta, ahol ugye ütközött Verstappennel, és a Red Bull az ő sisakján landolt, némi sérülést okozva neki. Elsősorban a nyakával voltak gondok, és a hét folyamán többször is posztolt a közösségi oldalain arról, ahogy a trénere, Angela Cullen igyekezett javítani a helyzeten.

Ennek kapcsán Hamilton csak annyit mondott, hogy a pénteki események után még érzett némi feszességet a nyakában, amikor kiszállt az autóból. „Múlt héten sok mindent csináltunk, remekül éreztem magam, újra edzettem, és úgy érkeztem ide, hogy rendben vagyok.”

„Miután viszont beültem az autóba, egy kicsikét feszesnek éreztem a nyakam hátsó részét, reggel pedig fájt is. Szóval ezen dolgoztunk. Az izmaimban is volt némi fájdalom, de Angela segített ebben különböző technikákkal, és én is igyekeztem ellazítani az izmokat. Összességében viszont rendben van.”

