Hamilton 6 dobogóra van attól, hogy megdöntse Schumacher rekordját

Lewis Hamilton egyre közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy hamarosan minden idők legsikeresebb F1-es versenyzője legyen, és megdöntse Michael Schumacher legtöbb rekordját. Azzal, hogy az elmúlt hétvégén Amerikában újabb címet szerzett, mindössze 1 trófeára került ahhoz, hogy beállítsa a német legenda megdönthetetlennek hitt rekordját.

Hamilton szép lassan minden örökranglistán átveszi a vezetést, és ez minden bizonnyal a dobogókat tekintve is így lesz, hiszen mindössze 5 pódiumot kell elérnie ahhoz, hogy beállítsa Schumacher rekordját, és további egyet, hogy azt meg is döntse, majd egyedül uralkodjon tovább. Tekintve azt, hogy milyen jó formában van, évek óta megállíthatatlan, valamint a Mercedes továbbra is a legjobb csomagot jelenti, ez a rekord legkésőbb a következő éve első felében megdőlhet.

Schumacher a pályafutása során 155 dobogót gyűjtött. Hamilton jelenleg 150 ilyen eredménynél jár, amivel az örökranglista második helyét foglalja el. A képzeletbeli dobogó legalsó fokán szintén egy aktív világbajnokot találunk Sebastian Vettel személyében 120 TOP-3-as eredménnyel, majd jön Alain Prost, Kimi Räikkönen és Fernando Alonso, akik 106, 103 és 97 alkalommal voltak dobogósok.

Kimi még mindig a mezőny tagja, de az Alfa Romeóval a pontszerzés is nehézkes számára, így valószínűleg ez a szám már nem fog számottevően változni, míg Alonso esetében ez kérdéses, hiszen ha visszatér, és egy top-autót kap, akkor nagyon hamar megérkezhetne Vettel mögé. Ez azonban a jövő zenéje.

Minden idők 10 legeredményesebb F1-es versenyzője – dobogók