Hamilton: 35 éves vagyok, de úgy érzem, jobb vagyok, mint valaha!

Lewis Hamilton a Belga Nagydíjon is győzni tudott, ráadásul a brit pilóta az elsőtől az utolsó körig végig vezette a versenyt, amelyen a mezőny nagy része a safety caros fázis alatta teljesítette a bokszkiállást.

A hatszoros világbajnok a verseny után arról beszélt, hogy nem ez volt a legkönnyebb versenye, mivel a futam végén vigyáznia kellett a gumijára, a fejében pedig az volt, hogy nehogy úgy járjon, mint Silverstone-ban.

„Nem ez volt a legkönnyebb versenyem, néhányszor blokkolt a kerekem az 5-ös kanyarnál, vibrációt is tapasztaltam, és a gumijaim hőmérséklete is elkezdett kicsit csökkenni, ugyanis amikor fogy a gumid, akkor kezded elveszteni a hőmérsékletet is.”

„Kicsit ideges voltam, a fejemben volt a silverstone-i forgatókönyv is, ezért próbáltam kímélni a jobb elsőt, és végül sikerült is nagyobb probléma nélkül célba érnem.”

Hamilton a Belga Nagydíjon a 89. futamgyőzelmét szerezte, vagyis most már csak 2 siker választja el Michael Schumacher 91 győzelmes rekordjától – az idei hét futamból eddig ötöt nyert meg.

„Tudom, hogy nem feltétlenül szeretné azt mindenki, hogy mindig a Mercedes legyen elöl, de függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk sikeresek, továbbra is leszegett fejjel dolgozunk.”

„Amikor az irodában jártam, akkor sem ünnepelt senki, hanem mindenki arra fókuszált, hogy a következő versenyt is megnyerjük. Elképesztő mentalitás jellemzi a csapatot, egyik hétvégéről a másikra képesek vagyunk fejlődni, és őrületes arra gondolni, hogy 35 éves vagyok, hamarosan 36 leszek, de mégis úgy érzem, hogy jobb vagyok, mint valaha.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 at the start of the race

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images