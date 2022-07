Hamilton: 1 másodperces lemaradásban voltunk egy körön...

Nagy sorozatban van Lewis Hamilton, aki az utóbbi négy versenyből mindet a dobogón fejezte be, háromszor harmadik lett, Franciaországban pedig a dobogó második fokára állhatott fel a brit.

Ezzel együtt is óvatosan fogalmazott a brit versenyző, és rávilágított, hogy egy körön még mindig messze vannak az élmenőktől, valamint a többiek „segítségére” is szüksége volt a dobogós eredmények eléréséhez:

„Nem mondanám, hogy fordítani tudtunk a helyzetünkön, évek óta a kanyarban vagyunk, de nagyon lassan haladunk előre. Silverstone-ban remek harcokat vívtunk, kiegyensúlyozottak voltunk. Az előző futamon viszont vagy mi léptünk hátra, vagy a többiek léptek előre. Körülbelül 1 másodperces lemaradásban voltunk egy körön.”

„A versenytempónk viszont jobb volt, a megbízhatóságunk pedig kimagasló. Egy kicsit arra is támaszkodnunk kellett, hogy a többiek nem fejezik be a versenyt, ami beárnyékolja azt a tényt, hogy még rengeteg tennivalónk van.”

Hamilton azt is elmondta, a javuló tempójához hozzájárul, hogy most már jobban fekszik neki a kocsi, mint év elején, illetve a munkatársai és a versenymérnöke is elégedettebbé vált.

„Most még jobban élvezem, mivel egyre jobban tudok balanszírozni a kocsival és a beállításokkal. Bono és a többiek is elégedettebbek” – tette hozzá Hamilton a formajavulása kapcsán a Sky-nak.

Ilyen időjárás várható a Magyar Nagydíjon – elő az esernyőkkel?

Így fest egy kör a Hungaroringen az Assetto Corsában!