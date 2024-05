Hamarosan bejelenti a Red Bull Max Verstappen 2025-ös csapattársát – német sajtó

Ugyanis a házon belüli versenyzők közül jelenleg csak Cunoda Júki kerülhetne be az A csapatba, köszönhetően az RB-nél nyújtott kiemelkedő teljesítményének. Marko szerint a 2024-es az „első olyan szezon, amelyben Júki következetesen gyors, és kontrollálja az érzelmeit, ami a legnagyobb problémája volt”. De ezt bizonyítania kell „folyamatosan és hosszú távon” is. Tehát, ha egyáltalán van esélye, akkor inkább 2026-ra, nem pedig 2025-re.

Cunoda egyetlen igazi alternatívája egészen a közelmúltig Carlos Sainz volt, aki nem maradhat a Ferrarinál, és akinek a menedzsmentje nemrég a Red Bullnál kopogtatott. A Motorsport-Total.com információi szerint azonban a Red Bull mostanra kikosarazta a spanyolt. Ez viszont arra utal, hogy a Perezzel folytatott tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.

Marko egy imolai interjúban, amelyet a Formel1.de YouTube-csatornájának adott, már azt mondta, hogy „logikus következtetés, hogy megegyezünk a további együttműködésről”. Christian Horner is úgy jellemzi Perezt, hogy „nagyon népszerű a csapatnál, és a lehető legjobban kezdte a szezont”.

Bár Monaco „elég brutális” volt Perez számára a Q1-es kiesésével és a futamon történt bukásával, a csapatfőnök mégis dicsérte őt: „Checo az első hat versenyen nagyon erős volt, az első sorba kvalifikálta magát, a második és harmadik helyen végzett, és nagyon jó pontszerző helyeket szerzett. Most már csak vissza kell szereznünk ezt a magabiztos pozíciót, és nem szabad, hogy visszaesést lássunk.”

Még több F1 hír: Forma-1 Verstappen innentől szoros bajnokságra számít

Horner a sorok között arra célozgat, hogy Perez csak elvesztheti a Red Bull- pilótafülkét, utalva arra, hogy lehet, hogy már nincs is komolyan fontolóra vett alternatíva a csapatnál. „Jelentős az érdeklődés az autónk iránt, ahogy az várható volt, de Checo elsőbbséget élvez, és még néhány futamba beletelik, mielőtt elkezdünk a jövő évről gondolkodni.”

Az olyan hibák, mint az imolai kvalifikáción történt, „nem szabadna megtörténniük, és mégis megtörténtek” - elemez Marko. „De ez nem strukturális probléma. Elég gyors, és megmutatta, hogy idén is javult az időmérőkön.” Perez tehát „jó helyzetben van. Nem mondanám, hogy pole pozícióban, de jó pozícióban van” - fogalmaz Marko.

A Forma-1-es paddockban keringő pletykák szerint Perez menedzsmentje az Audihoz is benyújtotta a jelentkezését. De ez csak a B terv lenne. „Elég nyugodtan állok a jövőmhöz” - mondta a mexikói a Sky-nak adott friss interjújában. „Ez a 14. szezonom az F1-ben, és bármi is következik, már most nagyon elégedett vagyok azzal, amit eddig a sportban elértem. Hiszem, hogy csak idő kérdése lesz, mikor dől el a jövőm.”

Miamiban, ahol egy harakiri starttal majdnem letarolta Verstappent, Perez centikre volt attól, hogy veszélybe sodorja a jövőjét. Egyszerűen szerencséje volt abban a helyzetben. Monacóban inkább csak utas volt a Kevin Magnussennel történt ütközésnek az 1. körben. A kvalifikáción pedig a szokásos három tizedmásodperc volt a lemaradása Verstappenhez képest.

Perezt segíti, hogy úgy tűnik, megbékélt azzal, hogy nem tudja legyőzni Verstappent: „Megváltozott a gondolkodásmódja” - erősítette meg Marko. „Követi Max beállításait, és ez amúgy is a leggyorsabb beállítás. Ez az, ami igazán számít és ami fontos. Nem tudod legyőzni Maxot azzal, hogy más a beállításod. Maxot amúgy sem tudod megverni, szóval ennyi.”

Nem mellesleg Perez és a Red Bull megállapodásának közelsége egy újabb szezonra azt is jelenti, hogy Sainznak mostantól máshol kell keresgélnie. A Motorsport-Total.com információi szerint a Ferraritól távozó pilóta azonnal meghozza döntését, amint hivatalosan is bejelentik a Perez-szerződést.

A Red Bull elutasítása és a Mercedes bejelentése után, miszerint ott sem születik döntés egyhamar, Sainznak még két reális ajánlat van az asztalán: egy hosszabb távú az Auditól és egy rövid távú a Williamstől. Sainz pedig állítólag azért hajlik a Williams felé, mert ott rugalmasabb helye lenne 2025 végén, ha máshol kínálkozna számára lehetőség.

Ráadásul Monacóban a Sauber volt messze a mezőny leglassabb csapata, a Williams pedig ott szerezte első világbajnoki pontjait. Egy túlsúlyos autóval, amit Sainz szintén pozitívumként értékelhet: ha a tervezőknek 2025-re sikerül megszabadulniuk a felesleges kilóktól, a Williams érezhetően versenyképesebb lehet, mint 2024-ben.

Megfontolásaiban csapattársa is szerepet játszhat. Sainz a Renault-nál töltött közös időszakukból tudja, hogy Nico Hülkenberg kemény dió. Alexander Albon viszont rendesen kikapott Verstappen ellen, majd „csak” Latifit és Sargeant söpörte el, de még így is sokkal nagyobb a hype-ja Hülkenbergénél.

Sainz jövőjéről még nem született döntés. Az Audi javíthat az ajánlatán, és belemehet egy egyéves szerződésbe, további két évre szóló opcióval. Sainz ekkor elgyengülhet. Édesapja, idősebb Carlos a pletykák szerint a Volkswagen-csoportnál szeretne dolgozni, amellyel ő maga is szoros kapcsolatban áll.

Eközben Norris kiakadt, Csou intézte el a dobogót Sainznak, míg Alonso azt hitte, pontot szerzett a Monacói Nagydíjon.