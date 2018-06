Hamarosan a Renault lesz a leggyengébb motor a Forma-1-ben?

A Honda nagyon nehéz időszakot élt meg a McLarennel. A wokingiak is ugyanezt mondhatják el magukról. A kapcsolat egyszerűen nem működött, és mióta külön utakon folytatják tovább, mindkét fél hatékonyabbnak tűnik.

Igaz, egyelőre a McLaren, valamint a Honda sem tart ott, ahol szeretne. A japánok erre a hétvégére Kanadában mindkét Toro Rossót egy frissített erőforrással fogják felszerelni, ami sokat hozhat a konyhára. Brendon Hartley mellett Pierre Gasly is nagyon pozitív, bízván abban, hogy megérkezhetnek a Renault elé.

„Ami a Honda elkötelezettségét illeti, nagyon látványos, amit csinálnak. Nem amiatt vannak itt, hogy csak a kategóriában szerepeljenek, miután nehéz éveik voltak a McLarennel. Nagyon szeretnék megmutatni azt, hogy rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal, és tapasztalattal ahhoz, hogy a legjobb F1-es motorokkal álljanak elő.”

„Amikor a Hondának ez a terve, akkor egyszerűen mindent beleadnak, hogy elérjék a céljukat. Ezt már korábban is elmondtam, amikor még a Super Formulában versenyeztem. Náluk elkötelezett emberekkel nem dolgozhatsz együtt.”

Gasly kíváncsi, hogy mennyit hoz majd az új motor.

„Ha az előrelépés nagy, akkor a rajtrácson is feljebb kell kerülnünk. Remélem, hogy mindezt bizonyítani is fogjuk, de az utóbbi években a Red Bull tartalékaként láttam, hogy néha várod ezt a bizonyos pluszt, és az végül nem igazán jelenik meg a pályán mutatott teljesítményben. Szóval nem akarok túlságosan is izgatott lenni, helyette inkább kicsit óvatos maradok. Csak tisztán akarom látni a számokat, és akkor világos választ kapunk a kérdéseinkre. A Honda eddig kissé hátrányban volt a Renault-hoz képest, de remélem, hogy a hétvégét követően elkaphatjuk őket, vagy legalább egy szinten leszünk.” - mondta a Motorsport.com kérdésére.

A francia szerint a Honda és a Renault közötti párbaj a Red Bull helyzetét is megnehezíti.

„Úgy gondolom, a döntés amiatt késik, mert a Honda és a Renault nagyon közel vannak egymáshoz. Fej-fej mellett haladnak. Ha megnézed, hogy mi történik akkor, amikor egy új gyártóra váltasz, láthatod, hogy ez mennyi munkával jár. És ez az új autó kialakítását is érinti. Legalább a Renault-val már minden megvan nekik ezen a területen, szóval ez egy bonyolult döntés.”