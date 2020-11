Häkkinen: Verstappen az egyetlen igazi kihívója a Mercedesnek

Ha megnézzük a legutóbbi verseny képét, akkor talán óriási meglepetéssel nem fogunk szembesülni. Az idén már jól megszokott hármas küzdött a dobogós helyekért, Verstappen azonban egy hirtelen jött defekt miatt kiesett.

A kétszeres világbajnok, Mika Häkkinen azonban ismét csak dicsérni tudta a fiatal hollandot. „Ahogyan azt egész évben is láthattuk, Max Red Bullja az egyetlen kihívója a Mercedeseknek” – írja a Unibeten vezetett rovatában.

„Ismét kiváló munkát végzett. Megelőzte Lewist a rajtnál és rengeteg nyomást helyezett Valtterire.” Bottast végül sikerült is megelőznie a kilencszeres futamgyőztesnek, miután a finn, aki autójával küzdött, elfékezte magát a Rivazzában, így Verstappen a célegyenesben le tudta őt gyorsulni.

A tizedik siker azonban elmaradt, hiszen a jobb hátsó gumija egyszerűen felrobbant a verseny hajrájához közeledve, így a kavicságyban kötött ki és kénytelen volt pont nélkül távozni. Balszerencséjére Verstappen mindhárom idei olaszországi viadalon kiesett.

Häkkinen Daniel Ricciardo újabb dobogójára is kitért. Az ausztrál előnyt tudott kovácsolni korábbi csapattársa kieséséből, és ezzel már kétszer pezsgőzhetett az utóbbi három futam során.

Daniel Ricciardo, Renault F1 celebrates on the podium with the trophy and the champagne

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images