Häkkinen véleménycikke: Bottas nem kapja meg az őt illető elismerést a Forma-1-es munkájáért

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük Mika Häkkinen véleménycikkét, amelyet még a Magyar Nagydíj előtt írt a Motorsport.com számára honfitársáról, Valtteri Bottasról, akinek lehet, hogy az év végén már tényleg el kell hagynia a Mercedest.

„Mindig is lenyűgözött, hogy mi kell ahhoz, vagy valaki sikeres legyen a Forma-1-ben, ez az egyik oka annak, hogy még most is ennyire közelről követem a bajnokságot, így, miközben igazságtalan megjegyzéseket látok Valtteri Bottasról, érdemes lehet egy kis perspektívát nyújtanom a saját tapasztalataimból.”

„Én tudom, hogy milyen az, amikor egy generáció legjobb versenyzője ellen kell harcolnod, az én esetemben ez Ayrton Senna volt, de nagyon erős csapattársaim voltak a karrierem alatt: Johnny Herbert, Martin Brundle, Mark Blundell, Nigel Mansell, és természetesen David Coulthard.”

„Könnyű egy világbajnokról beszélni, aki folyamatosan nyer, valamint aztán kritizálni a csapattársát, ez egy elég könnyű összehasonlítás, de nem veszi figyelembe azt, milyen egy világbajnoki címet nyerő csapat egyik felének lenni. Részben azért tudtam két világbajnoki címet nyerni, mert DC annyira erős csapattárs volt.”

„Amikor a McLaren odarakott Ayrton Senna mellé, remek lehetőség volt, de óriási kihívás is. Hirtelen az én tapasztalatom versenyzett Ayrton tapasztalatával, de mi is az a tapasztalat? Megtett körök, hogy milyen jól olvasod az adatokat, mennyire intelligensen fogod fel, hogy mi történik a csapaton belül? Igazából ez így mind együtt, a csapaton belül uralkodó légkör mellett. Az apró dolgok, amelyek kívülről nem tűnnek jelentősnek, de összességében mégis felelhetnek azért, hogy olyan helyzetbe kerülj, amilyenben nem is akartál lenni. Én is rájöttem, hogy minden egyes szerelő, mérnök, technikus a saját maga módján dolgozik a Forma-1 nagyon intenzív keretein belül, és egy apró változás is kihathat az összteljesítményre.”

Podium: race winner Ayrton Senna, McLaren, third place Mika Hakkinen, McLaren Fotó készítője: Sutton Images

„Az emberi tényezők megváltoztatásának is hasonló hatása lehet, mintha az autó beállításait változtatták volna meg. Az emberek mindig azt kérdezik, hogyan győztem le Ayrtont az első időmérőmön a McLarennel, de senki nem kérdezi Valtterit arról a 17 alkalomról, amikor legyőzte Lewist. Az én eredményemet valamiért nagyobb dolognak gondolják az emberek, miközben, ha a Mercedesben ülsz, akkor az egyszerű volt.”

„Csak háromszor versenyeztem Ayrton ellen, de nagyon sokat tanultam arról, hogy milyen sokat kell még tanulnom, nem csak arról, hogyan hozhatom ki a legtöbbet az autómból, hanem arról, hogyan működik a csapat, hogyan lehet egyetlen irányba irányítani a csapat erőfeszítéseit.”

„A karrierem alatt voltak időszakok, amikor nem működtek a gumik alattam, és a csapattársam hirtelen 7 tizeddel gyorsabb lett. Még a lágyabb gumikkal is olyan időket futsz, mint a keményebbeken. Borzalmas érzés, szóval elkezded kutatni a hőmérsékleteket, nyomásokat, beállításokat, próbálod kitalálni, mi az, amit a csapattársad csinál. Tudom, hogy milyen az, amikor kénytelen vagy a csapattársad beállításaidat használni, amit borzalmas vezetni, mégis 5 tizeddel gyorsabb kört tudsz vele menni. Ez is a tanulási folyamat része, megtanít arra, hogy nyitottan viszonyulj a garázs másik oldalán lévő sráchoz, hogy ne legyél önző.”

„Az ilyen közös munka a pilóták között elképesztően fontos érték egy csapat számára. A Mercedes mindenkinél jobban tudja, milyen romboló tud lenni az, amikor a két pilóta elszántan harcol egymás ellen. Valtteri munkájának része volt eddig is, hogy Lewis mellett a lehető legkeményebben harcoljon, de biztosítsa a hatékony kommunikációt.”

„A pozitív atmoszféra és az azonos cél elképesztően fontos a csapat számára. Fontos akkor, amikor dominál a csapat, de még fontosabb lesz, amikor kemény küzdelmet kell majd vívniuk, mint 2022-ben az új szabályoknak köszönhetően. Az új szabályoknál a csapat a pilótákra támaszkodik, hogy stabil alapot teremtsenek a jövőbeni munkához.”

„Csak egyvalaki nyerheti meg a bajnoki címet, ehhez általában az kell, hogy mindenkinél több futamot nyerj, és persze le kell győznöd a csapattársadat is. Amikor mindketten azonos autóban vagytok, ez nem könnyű, mert a világbajnok maga köré építi a csapatot, ami nehéz helyzetbe sodorja a csapattársát. Amikor én versenyeztem, folyamatosan panaszkodtam, különösen a menedzseremnek, Keke Rosbergnek. Ez szerintem egy ilyen generációs jelenség volt. Mindig azt mondtam, hogy ez meg az nem jó a csapatban, amire úgy válaszolt, hogy fogjam be, és nyomjam a gázt. Most egy teljesen más korszakban vagyunk, ahol sokkal több analitikai eszköz áll a pilóták és a csapatok rendelkezésére, ami magával hozta azt is, hogy nagyobb elismerés jár a futamot nyerő, vagy a csapattársát segítő pilóták számára.”

„Nem egyszerű úgy beidőzíteni egy időmérős kört, hogy közben támogasd a csapattársadat, mint ahogyan Valtteri tette Lewisszal Silverstone-ban, vagy úgy elengedni a verseny közben, hogy azzal a csapat eredményeit maximalizáld. A Mercedes hozzáállása nagyon világos, és Valtteri is tudja, hogy az ő feladata az, hogy legyőzze a csapat riválisait, különösen most, hogy a Red Bull és a Honda óriási lépést tett meg.”

„Mióta a Williamstől a Mercedeshez igazolt, tudom, hogy Valtteri soha nem állt meg, soha nem állt le a tanulással, fejlődéssel. 9 dobogós helyezést szerzett a Williamsnek, és hozzásegítette őket két konstruktőri 3. helyhez is, de ő is rájött, hogy a Mercedes egészen más kávéház.”

Valtteri Bottas, Mercedes, and pole man Lewis Hamilton, Mercedes, congratulate each other in Parc Ferme Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Amikor én igazoltam a Lotustól a McLarenhez, nekem is hasonló tapasztalatban volt részem. Tudtam, hogy jó helyre érkeztem, a megfelelő emberekkel és technológiával körülöttem, ami nagy megkönnyebbüléssel töltött el, azonban amikor az emberek körülötted már tudják, hogyan kell győzni, elképesztően sokat kell tanulnod, és Valtterinek is ezt kellett tennie.”

„Lewis személyében az egyik legjobb pilóta van mellette, de így is hihetetlen volt nézni, hogy milyen nyugodt és elkötelezett maradt Valtteri, hogy milyen keményen dolgozott az óriási kihívás – és a könnyen adható kritikák ellenére is. Ugyanúgy csak arra koncentrál, hogy minden hétvégén a lehető legjobb munkát végezze, és a legjobbját nyújtsa a csapat számára. Van egy népszerű mítosz, miszerint könnyű futamot nyerni, amikor tiéd a legjobb autó. Semmi sem könnyű az F1-es győzelmekben, legyen szó az én 20, vagy Valtteri 9 győzelméről. Még nehezebb, amikor egy többszörös világbajnok van melletted a garázsban.”

„Bármelyik csapat számára, amelyik fent akarja tartani a világbajnoki formáját, fontos összetevővé válik a pilótafelálláson belüli összhang és harmónia. Ezért gondolom azt, hogy Valtteri nagyobb elismerést érdemel a munkájáért.”