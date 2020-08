Hakkinen szerint érthető, hogy miért kapott két Mercedes is defektet Silverstone-ban

A Mercedes rendkívül domináns volt a Brit Nagydíjon: már az időmérőn is jelentős előnnyel végzett az élen a német istálló két autója Lewis Hamilton, Valtteri Bottas sorrendben, majd a versenyen is óriási előnyük volt a többiekhez képest.

A kétszeres világbajnok Mika Hakkinen pedig úgy gondolja, hogy egyszerűen azért járt így a két, Mercedes W11-et vezető pilóta, mert ők a leggyorsabbak, ezért ők veszik a legjobban igénybe a gumikat – a finn erről az Unibeten vezetett blogján írt:

„A Mercedes autói körönként 1 másodperccel gyorsabbak voltak mindenki másnál a silverstone-i időmérőn, és a versenyen is egy másik szintet képviseltek. Ez azt jelenti, hogy több energiát tettek a gumikba, tehát bizonyos szempontból érhető, hogy mindkét Mercedes defektet kapott.” – írta Hakkinen.

Az ex-F1-es versenyző azt is hozzátette, hogy az is teljesen érhető, hogy miért kellett bejönnie a bokszba Bottasnak – amellett, hogy a Mercedes agresszívan versenyzett Nagy-Britanniában, Bottas még Hamiltonhoz is közel autózott, ami hozzájárult a gumi elkopásához.

„A probléma az, hogy ha egy másik autót követsz, akkor az első gumiknak keményebben kell dolgozniuk. Ez a turbulens levegőnek köszönhető – az elöl lévő autó miatt romlik az első szárnyad aerodinamikai hatékonysága, ami azt jelenti, hogy nagyobb terhelés éri az első gumikat.” – tette hozzá Hakkinen.

A Forma-1 2020-as szezonja ezen a hétvégén is Silverstone-ban marad, ahol a 70. Évforduló Nagydíjon fog részt venni a mezőny. A múlt heti nullázás miatt Bottas hátránya már 30 pont Hamiltonhoz képest, míg a Mercedes előnye már 68 pont a csapatbajnoki második Red Bull előtt.

