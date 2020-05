Hakkinen szerint 2020 Bottas éve lehet, amikor megszerzi a világbajnoki címet

Mika Hakkinen is Valtteri Bottas menedzsercsapatának a tagja Didier Coton mellet, és szerinte honfitársa most van a legjobb pozícióban a világbajnoki cím megszerzéshez a Forma-1-es karrierjében.

2019 Bottas eddigi legjobb szezonja volt a Mercedes pilótájaként, 5 pole-pozíciót, és 4 futamgyőzelmet szerzett, amivel az egyéni bajnokságban 2. helyen végzett csapattársa, Lewis Hamilton mögött, a címre azonban a Német Nagydíjon eldobta a valós esélyeit, miután az élmenőkre zárkózva megcsúszott a változó körülmények között.

„Valtteri remek helyzetben van a Mercedesnél” – nyilatkozta Hakkinen az F1 Nation podcastben, írja a Formula1.com. „Kiváló pilóta, és biztos vagyok abban, hogy jobb, mint bármikor.”

„Nagyon nagyok a reményeim azzal kapcsolatban, hogy idén végre világbajnok lehet – ezen dolgoztunk nagyon keményen az elmúlt években, hogy meglegyen az összes ehhez szükséges képesége, és eszköze. Nagyon keményen dolgozott az elmúlt időkben.”

Bottasnak mindenképpen meg kell győznie a késve induló 2020-as szezon elején a Mercedesnek, hogy képes a világbajnoki címért harcolni, miután a Ferraritól távozó Sebastian Vettel is szemet vetett az ülésére.

A Daimler mindig is szeretett volna német pilótát látni a Mercedes F1-es csapatában, azonban ennek a külső beavatkozásnak a csapat belső életébe állítólag nem igazén örül Toto Wolff, akinek szintén nincs még szerződése 2021-re.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A gyári csapat üléséért sorban áll még a Mercedes juniorprogramjának legújabb neveltje, George Russell, aki most is „kölcsönben” szerepel a Williamsnél, és egyre elégedetlenebb a helyzetével, és mint elmondta, még a félkomolynak vehető Virtuális Nagydíj győzelmeivel is nagyobb figyelmet kap, mint a Williamset vezetve.

Amennyiben Bottas mégsem nyújt idén a Mercedes számára megfelelő teljesítményt, a finn a gyári Renaultnál találhat magának ülést, ahol Daniel Ricciardo távozása szabadította fel a helyet Esteban Ocon mellett.

