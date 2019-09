Hakkinen Monzában is Leclercet tartja a favoritnak

Mika Hakkinen, 1998 és 1999 világbajnoka egyike azon volt versenyzőknek, akik hétről-hétre kielemzik az aktuális versenyhétvége eseményeit. Nem volt ez máshogy a Belga Nagydíj után sem, ahol a 21 éves Charles Leclerc megszerezte élete első F1-futamgyőzelmét. Ha Hakkinent kérdezzük, ez nem az utolsó volt:

„Charles sosem fogja elfelejteni ezt a győzelmet, részben azért, mert barátja, Anthoine Hubert szombaton életét vesztette. Tekintve, hogy Charles mellesleg a 2014-es Japán Nagydíjon halálos balesetet szenvedett Jules Bianchi keresztfia is volt, elmondhatjuk, hogy rengetegen ment keresztül rövid pályafutása során. Ez az elsőség viszont nagy lendületet adhat neki, ahogy engem is nagyon felpörgetett az 1997-es jerezi első hely, most már tudja, mire van szükség a győzelemhez a királykategóriában.”

Még több F1 hír: Rosberg szerint Vettel olyan volt, mint régen Barrichello

„Szerintem Charles még rengeteg aranyérmet fog szerezni a Ferrarival. Tökéletesen uralta a mezőnyt, és hét tizedet vert Vettelre, akire a különböző stratégia miatt még rá is szóltak a versenyen, hogy engedje el a fiatalt – nem lehetett neki könnyű, és bár továbbra is elsőosztályú pilótának tartom, Leclercben megtalálta az emberét.”

A finn világbajnok persze megemlítette a hétvégét szomorú módon tematizáló halálesetet is:

„Hubert balesete emlékeztethet arra, hogy a Forma-1 sosem lehet „túl biztonságos”, ahogy sokan állítják. Sosem lehetnek a pilóták 100%-ig biztonságban, főleg egy nagy sebességű ütközésnél. És most is voltak balesetek, de szerencsére mind Raikkönen, mind Verstappen, mind Giovinazzi épségben megúszták a dolgot.”

Hakkinen végül a jövő heti Olasz Nagydíj esélyeit is latolgatta, ahol hasonló eredményt vár, mint Spában.

„A Ferrari most is olyan erős lesz, mint múlt vasárnap. A monzai hosszú egyenesek mintha nekik lettek volna kitalálva. Vettel megpróbálja visszaszerezni a helyét a csapatnál, Charles pedig megpróbálja meglovagolni ezt az önbizalom-dózist, amit Belgiumban kapott. Mindeközben Lewis Hamiltonnak nagyon kell nyomnia: a Mercedes csak kettő futamot nyert az előző ötből, jól tudja, hogy nem aludhatnak el.”

Augusztusban volt 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.