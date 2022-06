Häkkinen: „Max megköszönheti Checónak a győzelmet”

A McLarennel év végén kétszer győzedelmeskedő pilóta a szokásos, Unibeten vezetett rovatában elemezte a múlt hétvége eseményeit. Érzése szerint Verstappen azért is tudott ennyire elhúzni a bajnokságban, mert a Ferrari túl sok hibát vétett az utóbbi három futamon.

„Az, hogy egyik autó sem fejezi be a futamot, egy dolog, de aztán a Red Bull kettős győzelmet ér el, és még jobban növeli az előnyét az egyéni és a konstruktőri pontversenyben, szóval ez már katasztrófa” – mondta az olaszok szemszögéből nézve Häkkinen.

Ő úgy látja, a Ferrarinak most muszáj lenne minden erejével a megbízhatósági problémák megoldására koncentrálnia. Ráadásul nemcsak a gyári istállónál, de a partnercsapatoknál is egyre több a meghibásodás, ez pedig különösen aggasztó lehet.

„Minden hibát megbüntet a Red Bull, és most is ezt láthattuk Bakuban.” Verstappen például már ötödjére tudott nyerni ebben a szezonban, de a finn ezt most nem teljesen írja az ő számlájára, mert voltak egyéb tényezők is.

„Max megköszönheti Checónak a győzelmet véleményem szerint, nemcsak amiatt, mert belement a csapat stratégiájába, hanem mert volt egy öt másodperces kerékcseréje is a futam egy kulcsfontosságú pillanatában.”

Az valóban igaz, hogy volt néhány olyan faktor, melyek Verstappen kezére játszottak, de ettől még vasárnap ő volt a gyorsabb Red Bull-os pilóta, jobban kezelte a gumikat is az első etapban, majd pedig simán hazahozta az autót nagy előnnyel pályafutása 25. sikeréért.

