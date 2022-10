Häkkinen: Max 12. győzelme megmutatta, mennyire megérdemli ezt a címet – dominált!

Häkkinen a hétvége megkezdése előtt még azt tanácsolta Verstappennek, hogy csak nyomja tövig a gázt, és ne számolgassa a világbajnoki pontverseny állását. Ezt követően a Red Bull-os egy századdal szerezte meg a pole-t Charles Leclerc előtt szombaton, vasárnap viszont más volt a helyzet.

A futam eredeti rajtja ugyan nem sikerült számára a legjobban, hiszen Leclerc majdnem el tudott menni mellette, de miután elhárította ezt a veszélyt, Verstappen az újraindítást követően már megállíthatatlan volt, és 25 másodpercnél is nagyobb előnnyel győzött.

Még több F1 hír: Egy csapat már megerősítette, hogy tárgyalt Daniel Ricciardóval

Mindezek alapján nem meglepő, hogy Häkkinen a Unibeten közzétett írásában csak dicsérni tudta a kétszeres világbajnokká avanzsáló versenyzőt. „Fantasztikus teljesítmény volt ez Maxtól, egy olyan futam, amilyenről álmodsz, amikor a világbajnokságért mész.”

„A hétvége előtt azt mondta, csak egy tökéletes viadalt szeretne azok után, hogy milyen problémába ütköztek egy hete Szingapúrban. A pole pozíció megszerzése nem volt könnyű, de sikerült egy századdal legyőznie Charles Ferrariját! Remekül rakta össze azt a kört.”

„A rajtja pedig lenyűgöző volt, mert úgy tűnt, Charles átveszi a vezetést, de Max nagyon magabiztos volt és kitartott. Az 1-es kanyarnál esőben lehet használni azt a külső ívet. Ez tipikusan gokartos manőver volt, Max pedig minden tapasztalatát bevetve utasította maga mögé ellenfelét.”

„Onnantól kezdve pedig a saját ligájában autózott, végig uralta a helyzetet. Briliáns volt, ahogy 27 másodperces előnnyel győzött egy ilyen rövid futamon. Az idei 12. győzelme megmutatta, mennyire megérdemli ezt a világbajnoki címet – dominált” – hangzott Häkkinen véleménye.

A finn exversenyző pedig a Red Bull technikai vezetőjének, Adrian Newey-nak is gratulált, ami nem véletlen, hiszen anno ő is a Newey által tervezett McLarennel lett kétszeres bajnok. „Nagyon boldog vagyok miatta is. Az ő munkájának volt köszönhető, hogy remek autóim voltak a McLarennél, és még ennyi évvel később is győzni tud.”

„Egyértelműen ő a legsikeresebb tervező az F1 történetében, és ugyan tudom, hogy remek szakemberek veszik körül, a technikai vezetői képességei elképesztőek. Még a Mercedes domináns évei alatt is versenyképes maradt a Red Bull, és remek látni, ahogyan Adrian csapata kihasználta ezeket az új szabályokat egy újabb bajnokság megnyeréséhez. Gratulálok neki is.”

Ekkora szabálysértést követhetett el a Red Bull