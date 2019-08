Hakkinen közeli harcot és fantasztikus Magyar Nagydíjat vár

Mika Hakkinen, 1998 és 1999 világbajnoka szokás szerint az Unibeten írt a Német Nagydíj tanulságairól, történéseiről, illetve a Magyar Nagydíjra is előretekintett.

„A hétvégén a Mercedes a 200. nagydíjukat és a 125. motorsportban töltött évfordulójukat ünnepelték, azonban az F1 domináns csapata rossz döntések sorát hozta meg. Mindkét világbajnoki címemet Mercedes-motorral szereztem meg, és az 1998-as Német Nagydíjon győzni tudtam, szóval tudom, mennyit jelent nekik a hazai versenyük. Az is egyértelmű volt, hogy rendkívül csalódottak a vasárnapi eredményük miatt.”

„Több dolog miatt is jó volt látni, hogy Sebastian Vettel a 2. helyen végzett a Ferrarival, főleg amiatt, mivel az időmérőn történt technikai meghibásodása miatt az utolsó helyről indult. Sebastian nehéz időszakon ment keresztül az utóbbi időben, de a vasárnapi versenyen tényleg meg tudta mutatni, mire képes, jól rajtolt, éretten „túlélte” a nehéz körülményeket, és megelőzte Sainzot, Strollt és Kvjatot az utolsó körökben. Nem lepődtem meg, hogy a verseny után mosolygott. Szerintem élvezte a versenyt.”

„Kvjat dobogóját a Toro Rossóval 2 dolog miatt is fontos megemlíteni. Először is, az orosz pilóta remekül teljesít a „második karrierjét” taposva, ugyanis 2017 végén a Red Bull szakított vele, most pedig megmutatta a Red Bullnak, hogy jól tették, hogy bíztak benne. A másik ok, hogy ezzel két Honda-motoros autó is felállhatott a dobogóra. A japán márka sokat fejlődött idén, és a menedzsmentjük is rendkívül elégedett az eredményeikkel.”

„A hétvégén Magyarországra látogat a mezőny, ezért úgy gondolom, a Red Bull ismét erős formát fog mutatni, mivel a Hungaroringen a kasztni fontosabb, mint a motorerő. Közeli harcot várok a három topcsapat, a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes között.”

„Lewis és Valtteri ismét dominálni akar majd, miközben Verstappen a harmadik, a Ferrari pedig hosszú kihagyás után az első győzelmét akarja megszerezni, tehát fantasztikusnak ígérkezik a Magyar Nagydíj.”

