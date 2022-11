Häkkinen figyelmezteti Ricciardót: Ha most kiszáll, az karrierje végét jelentheti Mika Häkkinen egyszer maga is szünetet tartott a Forma-1-ben, majd többé nem is jött vissza. Úgy gondolja Daniel Ricciardo esetében is rossz lépés várni egy évet.

Szerző: Kolláth Benjámin , Szerkesztő Két év van hátra a Forma-1 idei szezonjából és Daniel Ricciardo jövője továbbra is ködös. Miután elváltak útjai a McLarennel, a pletykák szerint a Mercedes tesztpilótája lehet majd, de hivatalos megerősítés nincsen. A 33 éves versenyző nemrég megerősítette, hogy inkább kivárna egy évet, hogy 2024-es visszatérésére koncentrálhasson, de Mika Häkkinen szerint ez már a vég kezdete Ricciardo számára. Miután 2000-ben és 2001-ben Michael Schumacher legyőzte őt, Häkkinen maga is ki akart várni egy évet, de a The Race F1 podcastnak elmesélte, gyorsan rájött, hogy nem ez lesz a helyzet: „Három-négy hónap után, amikor a 2002-es szezon elkezdődött és elmentem Monacóba, rájöttem, hogy egyáltalán nem akarok újra autóba ülni. Annyi energiát, annyi erőt kivesz belőled fizikailag és mentálisan. Tudtam, hogy az egy év pihenő nem számít, úgysem fogok visszatérni." Ricciardóval kapcsolatban is szkeptikus: „Ha Daniel úgy dönt, kivesz egy évet, tapasztalatból tudom, hogyha valaki így tesz, nem kellene visszatérnie. Ha eleve azon tűnődsz, hogy ki kellene-e szállnod, vagy sem, akkor nem fogsz tudni teljesíteni." Bár kettejük helyzete között a hasonlóságok egyértelműek, Häkkinen különbségeket is lát köztük: „Az én helyzetem annyiban volt más, hogy akkor már kétszeres világbajnok voltam és elértem, amit a Forma-1-ben akartam." „Daniel még nem tart itt. A teljesítménye romlott, nem tudja tartani a lépést. Az emberek tűnődnek, hogy még mindig jó-e. Emiatt nehéz lehet majd egy év után visszatérni. Ha valaki nem elég gyors, annak mindig van valami oka. Szerintem ezt ő nem igazán akarja elárulni a médiának, a rajongóknak, a csapatnak. De megvan az oka, hogy nincs a csapattársa szintjén." Mióta Ricciardo a Renault-ból a McLarenbe igazolt, jelentősen elmaradt Lando Norristól, idén eddig csak a csapat pontjainak egyötödét szerezte: „Határozottan nem egyszerű a helyzet. Az én időmben folyamatosan teszteltük az autókat" – folytatta Häkkinen. „Az autót teljesen rád szabták, ma viszont már nem ez a helyzet, mert nem lehet tesztelni. Egy autóhoz igazítani az ember vezetési stílusát nem borzalmas nagy talány. Egyáltalán nem egyszerű, de ha a csapattársa képes teljesíteni, neki is képesnek kellene lennie." Ricciardo problémái ellenére a finn reméli, hogy a McLaren búcsúzó pilótája visszatérhet majd a pályára és a Forma-1-ben folytathatja 2024-ben, mert „nagy egyéniség." Hozzáteszi azonban, hogy sokszor hozott rossz döntéseket. „Úgy érzem, Daniel nagyon sokszor váltott csapatot – Red Bullból a Renault-ba, onnan a McLarenbe. Ezek a váltások mindig kockázatosak. Az emberek egy új csapatnál meg fognak ismerni, de egészen pontosan megismerni a technikádat nem egyszerű és sok időbe kerülhet." Ezt tanácsolja Mick Schumachernek Bernie Ecclestone.