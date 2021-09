Häkkinen: az FIA jó döntéseket hozott Spában

A lefújt viadal a nézők és a közvélemény esetében sem vette ki jól magát, Häkkinen azonban teljes mértékben kiáll a versenyigazgató, Michael Masi azon döntése mellett, hogy sosem kapta meg a zöld jelzést a verseny.

„Bele kell gondolnunk, hogy mi lett volna, ha teljes futamot futnak és valaki, egy versenyző vagy néző mondjuk megsérül vagy rosszabb. Ebben az esetben most teljesen máshogy beszélnénk a 2021-es Belga Nagydíjról.”

„Hadd tisztázzam: az FIA és a csapatok briliáns munkát végeznek a biztonság javítása érdekében, de a Forma–1 alapvetően veszélyes sportág marad. Én is majdnem elvesztettem az életem Adelaide-ben 1995-ben, szóval személyes tapasztalatból beszélek.”

„Az első csapattársam a McLarennél pedig Ayrton Senna volt. Hét hónappal azok után ment el, hogy én debütáltam az istállónál az 1993-as Portugál Nagydíjon. Ez hatalmas hatással volt rám és mindenki másra a sportágban” – magyarázta 1998 és 1999 világbajnoka.

„Jules Bianchi 2014-es szuzukai incidensével megszakadt egy sorozat. Amikor a balesetéből adódó sérülések miatt elhunyt, akkor a szurkolók és a csapattagok is ráeszméltek, hogy ez a sport még mindig brutális tud lenni.”

Az F1-es pilóták egyébként egyetértettek abban, hogy a körülmények múlt vasárnap nem tették lehetővé a biztonságos versenyzést. Häkkinen szerint ilyenkor muszáj hallgatni rájuk.

„Az F1-es versenyzők menni akarnak, beleértve az esőt is, de amikor az olyan pilóták, mint Lewis Hamilton, Max Verstappen és Fernando Alonso azt mondja, hogy lehetetlen, akkor hallgatni kell rájuk.”

„Már amúgy is láttunk néhány súlyos balesetet a hétvége folyamán. Ott volt a W Series tömegbalesete és Lando Norris időmérős bukása is. Mindkét eset azért következett be, mert az autók elveszítették a tapadást az Eau Rouge-ban, amely az egyik kedvenc kanyarom.”

„Miközben megértem, hogy a jövőben igyekeznek majd javítani a szakasz biztonságán, az illetékesek semmit nem tudnak kezdeni a nagy esővel. Csak azt tudják csinálni, hogy megnézik az összes rendelkezésre álló információt, és igyekeznek a lehető legjobb döntést hozni mindenki érdekében.”

„Én is nagyon sajnálom a nézőket, akik kilátogattak. 18 hónapot vártunk a visszatérésükre, szóval ez csalódást keltő volt. A jövőben beszélni kell arról, hogy el tudják kerülni ennek megismétlődését. Az én szemszögemből viszont továbbra is a biztonságnak kell lennie az elsődlegesnek” – hangzott Häkkinen véleménye a belgiumi eseményekről.

