Häkkinen: a Red Bull simán megnyeri a bajnokságot, ha a Ferrari nem reagál gyorsan

Max Verstappen előnye jelenleg már 80 pontra rúg Charles Leclerc-rel szemben az egyéni pontversenyben, miközben Sergio Perez csak öttel van lemaradva a monacói mögött.

A Ferrarit ismét sok kritika éri az utóbbi időben, miután a Magyar Nagydíjon is elszúrták a taktikát, így Leclerc csak a hatodik helyen ért célba, miközben Verstappen a tizedik rajtkockából indulva is képes volt nyerni.

A Unibeten vezetett szokásos rovatában Häkkinen figyelmeztette az olaszokat, hogy könnyen csúfos vereség lehet ebből, ha nem kapják össze magukat.

„Persze Verstappennek van a leggyorsabb és legkiegyensúlyozottabb autója, de a vasárnapi összképet megnézve Russell, Sainz, Leclerc és Hamilton is vezette a futamot egy ponton, és az, ahogy az autók követni tudják egymást a ’22-es szabályoknak köszönhetően, nagyon pozitív.”

„Rengeteg dolog történt, és ha figyelembe vesszük, hogy Max egyszer meg is forgott, akár 3-4 versenyző is győzhetett volna. Max sikere azonban lenyűgöző volt, mert a tizedik helyről rajtolt, áthámozta magát a forgalmon, mindent megtett, amit kellett, és a csapat is megfelelő stratégiával látta el.”

„Egy ilyen győzelem megmutatja, hogy Max mennyire bízik magában és az autójában. Amikor problémákba ütköznek, akkor sem pánikolnak, csak a javításra koncentrálnak. Perez ötödik helye révén pedig már csak öt pontra van Leclerc-től a bajnokságban, a Red Bull tehát könnyen 1-2-be kerülhet, ha a Ferrari nem reagál gyorsan.”

Ezek után kíváncsian várhatjuk, hogyan folytatódik tovább a küzdelem a nyári szünet után, de Häkkinennek abban biztosan igaza van, hogy a vörösöknek muszáj lesz összeszedniük magukat minden téren, ha még szorossá akarják tenni ezt az idényt.

