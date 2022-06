Häkkinen a Ferrari kerékcsere-problémáiról: a maranellói szerelők nem bírják el a nyomást

Fantasztikusan kezdte a 2022-es Forma-1-es szezont a Ferrari, az első három versenyhétvégén két futamgyőzelmet és összesen öt dobogós helyezést gyűjtöttek be, amivel egyértelműen bejelentkeztek a világbajnoki címért.

Az előző hat futamon azonban egyaránt a Red Bull Racing örülhetett, Max Verstappen öt, Sergio Perez egy győzelmet zsebelt be, a Milton Keynes-i alakulat pedig kényelmes előnyt épített ki az olaszokkal szemben a konstruktőri versenyfutásban.

Bár az F1-75-ös teljesítményben nem marad el az RB18-hoz képest - ezt jól mutatja Charles Leclerc fantasztikus időmérős eredménysora -, azonban a sorozatos technikai meghibásodások és stratégiai hibák lépéshátrányt jelentenek a Ferrari számára.

Szintén érdemes kiemelni a maranellóiak kerékcseréknél elkövetett hibáit, hiszen többször is előfordult már, hogy az ideálisnál lassabb bokszkiállásokat hajtottak végre, ez pedig sokba került Leclerc és Carlos Sainz számára.

Azt a vörösök csapatfőnöke, Mattia Binotto is elismerte, dolgozniuk kell a bokszkiállásokon, és az évekig a Ferrari riválisánál, a McLarennél versenyző Mika Häkkinen is kifejtette véleményét a témával kapcsolatban.

A finn szerint a túlzottan nagy nyomás okozhatja a maranellói szerelők sorozatos hibáit, hiszen a csapat 2012 óta nem volt képes világbajnoki potenciállal rendelkező konstrukciót építeni, a tapasztalatlanság hiánya pedig negatívan hat a teljesítményükre.

„Akár egyetlen hiba is katasztrofális lehet. Ha egy másodperccel is hosszabb ideig tart a kerékcsere, máris sok kritikát kapnak. Rengeteg szerelőjük van, de nézzük meg, hányan nyertek közülük valaha is világbajnoki címet? Nem sokan“ - magyarázta az Unibet videójában Häkkinen.

„Nagyobb a nyomás rajtuk, mert tudják, hogy idén esélyük lehet a bajnokság megnyerésére. A csapatvezetés feladata, hogy nyugalmat teremtsen és megfelelően dolgoztassa őket“ - vélekedett a finn.

