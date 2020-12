Hajnali kettőkor a fürdőben – ha Wolff hív, akkor...

A Williams jelenlegi versenyzője ezen a hétvégén Valtteri Bottas mellett bizonyíthat majd a Mercedesben, miután Lewis Hamilton pozitív koronavírustesztet produkált. Russell beugrását még kedden jelentette be a csillagos márka.

Amikor megkérdezték tőle, hogy mikor értesült róla először, hogy talán csapatot kell váltania ezen a hétvégén, ő így fogalmazott: „Toto felhívott engem kedden hajnali kettőkor. Éppen a fürdőszobában voltam, ami kissé kellemetlen” – fogalmazott Russell.

„Én felvettem a telefont, ő pedig megkérdezte tőlem, hogy a fürdőben vagyok-e. Én pedig mondtam, hogy bocsi, de éppen ott vagyok. Toto elmondta nekem, hogy mi a helyzet Lewisszal. »Jól érzi magát, egészséges, ami nagyon is fontos, de azt akarjuk, hogy te vezess«.”

„Rendben, oké – válaszoltam, utána viszont persze nem aludtam túl sokat az éjjel. A következő napon aztán összehoztuk a dolgokat. Tegnap pedig meg is számoltam, 64 hívást kaptam kedden. Rengeteg ember keresett.”

„Örülök, hogy a végén sikerült megoldani.” Russell azt is felfedte, hogy „nagyon izgult”, miközben várta, hogy „sikerül-e megállapodni a Williamsszel”. Természetesen állandó csapatának is megköszönte, hogy megadták neki a lehetőséget.

„Most pedig itt vagyunk. Furcsa érzés megint a Mercedesszel dolgozni, mivel két évet töltöttem ott teszt-, tartalék- és szimulátorpilótaként, így kb. mindenkit ismerek, ami sokkal egyszerűbbé teszi a visszarázódást.”

„Jelenleg mindenféle információval bombáznak engem, hogy felkészülhessek a hétvégére.” A brit azt is megjegyezte, hogy a Mercedes nem állított fel neki semmilyen egyedi célt, a lényeg most is az lesz számára, hogy a lehető legjobban teljesítsen.

„Elképesztően nehéz lesz. Valtteri nagyon keményen szorongatta Lewist az évek során. Tudom, hogy nem lesz könnyű dolgom a beugrással.”

„Bármely versenyző, ha benne van a ritmusban és beilleszkedett a csapatba – én tudom, hogy milyen szinten állok a Williamsnél, pedig csak két évet töltöttem el ugyanabban az autóban, ugyanazokkal a mérnökökkel, szerelőkkel, ezért a hirtelen váltás nehéz lesz” – tette hozzá.

„Annyi mindent kell megtanuljak, hogy nincsenek elvárásaim, konkrét céljaim. Szépen fel kell építenem a péntek folyamán, és olyan sokat tanulni, amennyit csak lehet. Élvezni akarom, és mindent ki szeretnék adni magamból” – zárta az érezhetően lelkes Russell.

