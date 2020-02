Haas: Nem követjük el a tavalyi hibákat

Össze tudod foglalni a pénteki napot és az egész hetet?

„Péntek reggel volt egy kis problémánk, ami miatt fél órán keresztül nem tudtunk haladni a programunkkal. Egy vízvezeték cső szivárgott. Délután pedig a felnivel és a keréktávtartóval volt gondunk, ami kivágta a felnit, ezért kaptunk defektet.”

„Aztán nyilvánvalóan túl sokáig tartott, amíg megjavítottuk az autót, ezért úgy döntöttünk, hogy befejezzük a napot. De ezt meg tudtuk csinálni, ugyanis jól sikerült a hetünk, az első két nap remekül sikerült.”

„Persze jó lett volna még vezetni, és hiányzik az a három óra tesztelés a végén, és még sírni fogunk ezért a három óráért. De összességében jó hetünk volt, most pedig mennünk kell kielemezni az adatokat.”

Mit tudsz még mondani a felniproblémáról?

„A kerék és a kerékagy közti keréktávtartó eltört, ami darabokra vágta a kereket, kiment a gumiból a levegő, így defektünk lett. Ennyi az egész. Ha megnézzük, ez egy elég egyszerű hiba, de nem kellett volna megtörténnie.”

Aggódsz a köridők miatt?

„Nem, nem aggódok miattuk, mivel nem tudom, hogy a többiek mit csinálnak. Úgy értem, hogy mi a tesztprogramunk szerint haladunk, amit elterveztünk, és nem nézzük a többieket, mivel a teszteken nem osztanak pole-pozíciókat.”

„Tehát végigmentünk a tesztprogramjainkon, és meglehetősen elégedettek vagyunk azzal, amit az eddigi három nap alatt elértünk.”

A Ferrari-motor előrelépett a tavalyi évhez képest?

„Nehéz megmondani, mivel az autók változtak, ha pedig a versenyzőket kérdezed meg, azt fogják mondani, hogy nincs elég erő. De ezt mondták tavaly is, ezt mondják idén is, és ezt fogják mondani jövőre is. Szóval szerintem nem léptek előre nagyot a motorral.”

További híreink: Minden eddiginél kevesebb álcával merészkedett utcára a Mercedes EQA és EQB

„De tudod, ha nem ugyanolyan az autó, akkor véleményem szerint nem tudod megítélni a motor erejét, mert a lépések nagyon kicsik, a számok pedig nagyon magasak. Szóval még ha nagy is az előrelépés, számokban az sem jelent sokat, tehát nehéz megmondani, hogy jobb lett-e a motor, vagy sem.”

Tavaly rossz irányba mentetek a fejlesztésekkel. Úgy érzed, hogy tanultatok ebből, és nem fogjátok elkövetni ugyanazokat a hibákat, amelyeket tavaly elkövettetek?

„Nem fogjuk elkövetni ugyanazokat a hibákat, amelyeket tavaly elkövettünk. Ezt egyértelműen ki tudom jelenteni, megértettük a dolgot, már kicsit másképp dolgozunk. Ettől még mindig követhetünk el hibákat, de szerintem ha azt mondanám, hogy nem tanultuk meg a leckét, és ugyanolyan hülyék lennénk, mint tavaly, az nem lenne túl jó érzés, ahogy az sem, ha azt mondanám, hogy figyelmen kívül hagyunk mindent, ami tavaly történt, és leszegett fejjel ugyanazt fogjuk csinálni, mint tavaly.”

„De erről szó sincs, megtanultuk a leckét, és alázatosak vagyunk. Újra megpróbáljuk, ahogy két évvel ezelőtt is, és inkább beszéljünk arról, ami két évvel ezelőtt történt.” – mondta Steiner, aki ezzel a 2018-as szezonjukra utalt, amelyet a konstruktőri ötödik helyen fejeztek be.

A mezőny egyetlen amerikai istállója, a Haas Romain Grosjeannal a volán mögött végzett rajtgyakorlatot a barcelonai pályán a VF-20-szal.