Haas: Azt kértük az Alfa Romeótól, hogy halasszák el a pilótáik bejelentését…

Az imolai nagydíjhétvégén jelentette be az Alfa Romeo, hogy a 2021-es idényt is Kimi Räikkönennel és Antonio Giovinazzival fogják teljesíteni, hiába lehetett arról olvasni, hogy Mick Schumacher is az esélyesek között van az Alfánál, mégis az állandóságra szavazott a svájci-olasz istálló.

Most pedig a sajtóhírek szerint a Haas jövőre a Nyikita Mazepin, Mick Schumacher duóval fog rajthoz állni – többek között az általában jól értesült Sky Italia is úgy tudja, hogy e két F2-es pilóta fog versenyezni az amerikai alakulatnál.

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner már korábban is arról nyilatkozott, hogy a korábbi „szabályukkal” ellentétben most már nem félnek attól, hogy újonc pilótával álljanak fel, Kevin Magnussen és Romain Grosjean elengedése pedig teret engedhet Mazepin és Schumacher leigazolásának.

Steiner a dán Ekstra Bladetnek arról nyilatkozott, hogy a szezon végéig „takargatni akarják” a kártyáikat, sőt még az Alfa Romeo csapatfőnökét, Frederic Vasseurt is erre kérte.

„Megkértem Vasseurt, hogy csak az imolai hétvége után jelentse be a versenyzőit, de nyilvánvalóan ez nem segített. A tervem továbbra is az, hogy nem hozom nyilvánosságra a 2021-es pilótáim kilétét a szezon vége előtt.”

„Természetesen a szurkolók rögtön tudni akarják a híreket, és ez érvényes a csapattagokra is. A versenyzők kétségtelenül az istállók legfontosabb személyei, és ha bizonyosságot biztosítasz nekik, az a csapat lelkületére is jó hatással van.”

Steiner Mick Schumacherről viszont nem mondott sokat – a német pilóta az utolsó két forduló előtt vezeti a Formula 2-es pontversenyt.

„Micket a Ferrarihoz köti szerződés. Rengeteg dolog történhet, de a nap végén Mick az ő versenyzőjük, nem a miénk.”

