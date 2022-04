Haas: az ajtónk nyitva áll az FIA előtt, ha aggódnak a „B-csapatok” miatt

Miután a 2021-es szezont teljesen feláldozták a 2022-es projektjük oltárán, a Haas a mezőny legvégéről visszatért a középmezőnybe, nem elhanyagolható részben a Ferrarival ápolt szoros kapcsolatuk miatt, amelynek keretein belül 2022-re egy önálló „Haas-részleget” hoztak létre Maranellóban, és a költségsapka miatt egy jelentős méretű mérnökcsoportot „kölcsönöznek” a Ferraritól.

A Haas 2022-es formája miatt azonban elsősorban a McLaren ismét elkezdte hangoztatni az elégedetlenségét az „A” és a „B” csapatok szoros kapcsolata miatt.

Egyelőre azonban nem érkezett hivatalos felülvizsgálati kérelem vagy panasz az FIA-hoz, a Haas csapatfőnöke, Günther Steiner szerint pedig „csak így hangoztatják az elégedetlenségüket”, a helyzettel kapcsolatban, emellett pedig azt is leszögezte, hogy nincs rejtegetnivalójuk az FIA elől.

„Az FIA árgus szemekkel követi azt, amit csinálunk” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Steiner. „Tegnap is tartottak ellenőrzést az egyik irodánkban, és ezt az alkalmat megragadva meg is hívom őket: jöhetnek heti egyszer vagy naponta is, bármikor.”

„Nincs rejtegetnivalónk. Mi is a szabályokat betartva dolgozunk, de nem tudjuk, hogy az FIA válaszolt-e már helyettünk a csapatok kérdéseire.”

A Racing Point 2020-as rózsaszín Mercedese óta ismét extrém érzékeny lett a másolási kísérletekre az F1-es közösség, de Steiner szerint nincs demotiváló hatással a csapatára az, hogy B-csaptok címkéket aggasztanak rájuk.

„Egy idő után hosszászokik ehhez az ember. Inkább legyen ez amellett, hogy versenyképesek vagyunk, mint hogy lesajnáljanak minket a rossz teljesítményünk miatt. Nem most először lett ez téma. Jó érzés látni ezt annak tudatában, hogy semmi rosszat nem csináltunk.”