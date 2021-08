Haas: „A Ferrari nagyon segítőkész volt, amikor jött a költségsapka”

Mióta 2016-ban megérkeztek az F1-es rajtrácsra, a Haas szorosan együttműködött a Ferrarival, hiszen tőlük vásárolják a motorokat és a váltókat is. Ezek mellett azonban Steiner most arról is mesélt, hogy az olaszok extra embereket küldtek hozzájuk, miután a költségplafon miatt náluk leépítésekre került sor.

„A Ferrari sosem hagyott minket cserben. A motorjuk nem volt a legerősebb az utóbbi szezonokban, de ezt nem kell nekik mondani. Ezt ők is tudják, és keményen dolgoznak azon, hogy ez javuljon.”

„Szerintem nagyon segítőkészek voltak, amikor jött a költségvetési limit. Megkérdezték, hogy kellenek-e emberek, mert a tavalyi események miatt el kellett küldenünk néhány alkalmazottat. Igazából ennél többet nem is kérhetnénk, hogy ott vannak, és támogatnak minket, amit meg is tettek.”

„A napi szintű munkát illetően nem tudom, hogy hol vannak, és nyilván nem segíthetnek nekünk a kocsi fejlesztésében sem” – magyarázta Steiner a ferraris emberekről, akik értelemszerűen nem folyhatnak bele az autóval kapcsolatos munkába, ezért más feladatokat látnak el.

