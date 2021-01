„Ha Ricciardo képes volt erre, akkor Alonso is képes lesz!”

A 2021-es Forma-1-es év több ok miatt is érdekesnek ígérkezik, ezek között szerepel a kétszeres világbajnok Fernando Alonso visszatérése is, aki 2018 végén hagyta el a száguldó cirkuszt, idén pedig a Renault-ról átnevezett Alpine csapatával tér vissza.

A #Vamos és a Movistar közösen készített egy dokumentumfilmet is a visszatérésről, melynek címe „Újra itt Alonso, a főnök visszatér 2021-ben”. A dokumentumfilmben megszólal a korábbi F1-es pilóta Pedro de la Rosa is, aki elmondta, komoly dolgokra számít Alonsótól:

„Spanyolországban a Forma-1 népszerűvé vált, nagyon szenvedélyesek az emberek a sport iránt. Az Alonso előtti korszak viszont ennél sokkal szomorúbb volt, sokkal kevesebben nézték az F1-et, mert nem volt olyan spanyol pilóta, aki képes lett volna nyerni. Engem is mindenki Fernandónak köszönhetően kezdett el ismerni” – mesélte De la Rosa.

Az Alpine-nak komoly céljai vannak a 2022-es szezonra nézve, ugyanis a világbajnoki cím a céljuk a forradalmi szabályváltoztatásokat követő első szezonban.

„Kitűnő hír, hogy Fernando visszatért, főleg számára. Nagyon hiányzott neki a Forma-1-ben való versenyzés, meg tudja nyerni a világbajnokságot!” – véli a spanyol.

Alonso korábbi menedzsere, Adrian Campos is izgatott a kétszeres világbajnok visszatérése miatt, és szerinte legalább annyira képes lesz, mint Daniel Ricciardo.

„Ha Fernando ott van, akkor mindig van show is. Ő mindig a versenyekre gondol. Ha a top-5-re elég autója van, akkor dobogóra tud állni, ha pedig a top-3-ra elég autója van, akkor győzni is tud. Ha Ricciardo képes volt dobogóra állni, akkor ez néhány versenyen Alonsónak is sikerülhet.”

